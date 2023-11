Revelop utökar sin coworking i Göteborg

En ny anläggning på 800 kvm, som öppnar under första kvartalet nästa år, etableras i Mölndal.

Den nya anläggningen öppnar under första kvartalet 2024 i fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. C/O Workspace i Mölndal blir på nästan 800 kvadratmeter fördelat på 25 kontorsrum och delade ytor. Med den nya anläggningen omfattar C/O Workspace 12.800 kvadratmeter i sex fastigheter.

Förra året öppnade C/O sin första anläggning i Göteborgsområdet i fastigheten Hisinge Hus, vilket också var den första utanför Stockholmsområdet. Redan efter ett år är den 700 kvadratmeter stora anläggningen med nära 70 arbetsplatser fullt uthyrd.

– Att det har gått så fort att belägga den första C/O-anläggningen i Göteborg visar att vi ligger helt rätt med vår satsning och att marknaden är mogen för mer. Efter den här framgången har vi därför beslutat att etablera ytterligare en anläggning i Göteborg, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O i en kommentar.