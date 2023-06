Drömprojektet vid Mosebacke – vill sälja stadspalats

Mäklaren Per Jansson har försäljningsuppdraget för det udda projektet som Mitti var först att berätta om.

Den aktuella fastigheten ligger på Fiskargatan 8, ett stenkast snett bakom Mosebacke på Södermalm i Stockholm. Fastighetsägaren har anlitat två arkitektfirmor för att rita ett palats på platsen, ett förslag i modern arkitektur och ett i klassisk. Uppdragen har gått till Wingårdhs och Tradition Arkitekter.

Målet är att skapa ett stadspalats om drygt 1.100 kvm BTA (plus källarplan, garage och takterrass). Förhandsbesked är godkänt och bygglov har lämnats in i april 2023, skriver mäklaren Per Jansson.

I annonsen, där det inte finns något pris, står det att ”Palatset kan disponeras som en av Stockholms kanske i särklass finaste privatbostäder där hela huset används som ett förstklassigt hem för en familj. Det kan även nyttjas som en kombination av bostad/bostäder och kontor eller helt och hållet användas som ett exklusivt Family-Office för ett bolag.”

Den aktuella fastigheten har fastighetsbeteckningen Fiskaren Mindre 14. Fastigheten ägs av Julius Westerdahl Fastigheter AB. Bolaget äger fastigheter sen 1885 och fastighetsportföljen består av fyra fastigheter, alla på Södermalm, varav tre mitt på ”SoFo” och den fjärde alltså nära Mosebacke där bolaget har projektplaner för delar av den fastigheten – där det idag är parkering. Det är alltså vid den ”bakre” utgången från Mosebacke terrassen.