Arctic värvar Fredrik Eliasson som ny boss

Arctic har rekryterat Fredrik Eliasson som head of real estate corporate finance, Sverige.

Eliasson kommer att fokusera på att stärka Arctics position inom fastigheter och fortsätta bredda Arctics tjänsteutbud.

Fredrik Eliasson har 25 års erfarenhet från investeringar, transaktioner, fondförvaltning och rådgivning på fastighetsmarknaden. Han var tidigare medgrundare av och arbetade som vd för ett fastighetsinvesterings- och utvecklingsbolag, VIVA Bostad. Tidigare befattningar inkluderar bland annat Slättö, Aberdeen Asset Management (Abrdn), Catella, och Investor.

Anna Hallsten, Head of Arctic Securities Sweden:

– Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera Fredrik och tror att han passar mycket bra ihop med Arctics passion för affärer och transaktioner. Fredrik har ett starkt track record, bred erfarenhet från corporate finance och fastighets- och fondförvaltning, som kommer kunna gynna våra kunder. Detta kommer att ytterligare stärka Arctic Securities förmåga och tillväxt inom fastighetssegmentet.

Fredrik Eliasson:

– Jag är stolt och glad över att ansluta till Arctic Securities. Jag ser fram emot att arbeta med ett brett spektrum av kunder inom alla fastighetssektorer. Jag tror att min bakgrund från både internationellt institutionellt kapital och entreprenörserfarenheten passar bra in i Arctic Securities profil och uppdrag. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Arctic Securities starka nordiska team och att fortsätta stödja våra kunders och investerares framgång. Vi går just nu in i en mycket utmanande och intressant marknad och fas, vilket också kan innebära många möjligheter.