NCC:s nya VD Tomas Carlsson tillträder den 7 maj

Tomas Carlsson har tidigare arbetat nästan 20 år inom NCC där han senast var affärsområdeschef för NCC:s svenska byggverksamhet.

– Jag är mycket glad över att Tomas Carlsson kommer till NCC tidigare än i juli. Det finns nu en större möjlighet för honom att påverka verksamheten under 2018 och inte tappa tempo under sommaren. Jag vill samtidigt passa på att tacka vår tillförordnade VD Håkan Broman för en utmärkt insats under tiden som tf VD. Håkan har sett till att NCC:s utveckling inte stått stilla under tiden utan permanent VD, säger Tomas Billing NCC:s styrelseordförande.

Håkan Broman kommer samma dag som Tomas Carlsson tillträder återgå till sin befattning som chefsjurist på NCC. Detsamma gäller Ann-Marie Hedbeck, som varit tf chefsjurist under de senaste fem månaderna. Hon återgår till sin befattning som chefsjurist i affärsområdet Infrastructure.