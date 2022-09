Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Nio inom tullarna: 2022, Kungsgatan 4

2022, Sergels torg

2022, Odenplan

2019, Medborgarplatsen

2019, Fridhemsplan

2018, Hötorget

2014, Torsplan

2006, Vasagatan

2004, Hamngatan

Max har expanderat kraftigt, inte minst i Stockholms innerstad där man nu har nio enheter efter att inom ett halvår även öppnat vid Odenplan och Sergels torg. Men det kan bli ännu fler Max-restauranger i centrala Stockholm, berättar vd Richard Bergfors för Fastighetsvärlden

– Vi skulle gärna ha en restaurang vid Centralstationen, en vid Slussen och ytterligare en på Södermalm, vid Mariatorget eller Hornstull.

Max har idag totalt 186 restauranger varav 146 i Sverige, efter öppningen på Kungsgatan 4, som ligger nära Stureplan. Målet är att öppna ytterligare ungefär 50 enheter i Sverige inom en handfull år.

– Vi ser fortsatt en stor potential i infartslägen i såväl Stockholm som i Göteborg och Malmö. Vi söker även centrala lokaler i exempelvis Norrköping, Linköping. Borås och Helsingborg för att nämna några orter, säger Richard Bergfors.

Han berättar att bolaget under pandemin passat på att köpa på sig lokaler. Under fjolåret öppnade hamburgerkedjan hela tolv nya enheter. Max lokaler är ofta i spannet mellan 300 och 600 kvm, där den vanligaste är ungefär 375 kvm.

– Snittlokalen har nog blivit något mindre under de senaste åren, i takt med mer take away har vi ibland något färre sittplatser.

Max äger eller arrenderar två tredjedelar av de fastigheter där man har verksamhet. I resterande är man hyresgäst.

Att tagit över den klassiska tidigare McDonaldslokalen på Kungsgatan 4, nära Stureplan, smäller högt inom Max-organisationen.

– Det är fjäder i hatten för oss såklart. Det är ett nytt flaggskepp, säger Richard Bergfors som i samband med invigningen av den nya restaurangen berättade att det just där kommer marknadsföras måltiden ”Skrovmålet Deluxe”, även om han själv kallade måltiden ”Big Mac Killer”.

Restaurangen på Kungsgatan, med Hufvudstaden som fastighetsägare, har 111 sittplatser och ungefär 80 anställda. I och med öppningen på Kungsgatan får den yngsta brodern Bergfors en mer aktiv roll i bolaget än innan. Wilhelm Bergfors går in som restaurangchef för restaurangen.

Max Burgers grundades 1968 av Curt Bergfors och Britta Andersson genom en första restaurang i Gällivare, då i en korvkiosk om 17 kvm.

Max har som mål att dubbla dagens 184 restauranger under en femårsperiod.

50 nya etableringar i Sverige är samma målsättning som Max uppgav för två år sedan – men sedan dess har kedjan hunnit öppna flera restauranger. Då uppgav kedjan, när det gällde centrala Stockholm, att man gärna skulle vilja öppna restauranger vid Stureplan/Bibliotekstan, Drottninggatan/Sergels torg och Sergelstan. FV konstrar att Max lyckats med alla tre genom öppningarna vid Kungsgatan/Stureplan, Sergels torg och Kungsgatan/Hötorget.

Max har idag restauranger även i Norge (9 enheter), Polen (19), Danmark (4, alla hittills i Köpenhamnsområde) och Egypten (8). Fjolårets omsättning uppgick till 4,1 miljarder kronor.