Joakim Åkesson tar över efter Joachim Holmberg på Skanska

Skanska Sveriges region Projektutveckling kommersiellt fokuserar på utveckling av fastigheter över hela landet i produktsegmenten skolor, vårdboenden, kontor och hotell.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna Joakim som ny regionchef för Projektutveckling kommersiellt. Han är en uppskattad ledare med stort kund- och affärsfokus och har stor erfarenhet inom projektutveckling. Med sitt lugna och trygga ledarskap kombinerat med en god samarbetsförmåga kommer han att utveckla och driva verksamheten framåt på ett bra sätt, säger Alexandra Lauren, vice vd, Skanska Sverige.

Joakim Åkesson påbörjade sin karriär i Skanska 2005 som regionekonom och har sedan jobbat vidare i flera olika roller inom projektutveckling i Skanska.

– Jag ser fram emot att ta mig an denna spännande utmaning och kommer tillsammans med ett fantastiskt team att sträva mot att vara den ledande samhällsutvecklaren. Vi har under flera år levererat hållbara projekt och har just nu ett flertal i produktion. Jag ser fram emot att samarbeta och utveckla vårt erbjudande tillsammans med alla våra intressenter, säger Joakim Åkesson.

Han efterträder Joachim Holmberg som har lämnat företaget för nya utmaningar, närmare bestämt för ett toppjobb hos konkurrenten NCC, läs mer här.