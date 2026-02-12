Köksvägen öppen – Episurf endast en i mängden

Tre av börsens största fastighetsbolag gjorde entré via köksvägen, det vill säga omvända förvärv av noterade bolag. De hette Effnet, Enligt respektive Biolight men är nu kända som Sagax, Balder och Corem. Om förvandlingsnumren blir framgångsrika eller ej brukar utkristallisera sig först efter ett antal år.

Just nu är Ilija Batljan i full färd att förse medicinteknikbolaget Episurf med fastigheter och nya aktieägare. Även i det fallet är det i princip omöjligt att säga hur det ska gå på sikt. Just nu får bolaget kassaflöden genom affärerna men det är de framtida affärerna som avgör om det blir fågel eller fisk.

I den här typen av affärer är matematiken mellan börskurs, substans och värdering av den egendom som apporteras in ofta lite grumlig. Är värdet på fastigheterna uppskruvat, kan tillväxt i förvaltningsresultat per aktie väga upp det det, är emissionskursen för de nya aktierna stretchad? Det tar ofta tid för marknaden att få en tydlig bild och se att bolaget levererar enligt plan.

Fastighetsvärlden har synat femton fastighetsbolag som tillkommit genom omvända bolagsförvärv. Några har blivit riktigt stora framgångar.

Åtta av femton bolag som förvandlats till fastighetsbolag är fortfarande noterade på börsen, medan sju blivit uppköpta.

De bolag som görs om har vanligtvis dragits med betydande förluster oah har aktieägare som inte vill ställa upp på ytterligare nyemissioner. Adcore, Rehact, Raybased, Morphic var några sådana.

Läs om vilka fastighetsbolag de omvandlades till och hur det gick sedan i Fastighetsvärldens magasin nr 1 2026.