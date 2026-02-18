Största affärerna 2026

Topplistor

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2026.

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa. Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.

Affär 1. Vectura förvärvar hela GoCo Health Innovation City Köpeskilling: 1 500 Vectura och Balders intressebolag Next Steps andel av GoCo som bolagen utvecklat tillsammans sedan 2017. I transaktionen ingår fyra byggnader om cirka 52 000 kvm med fler än 100 hyresgäster, samt framtida byggrätter i fas två av GoCo. Läs mer » 2. Folksam förvärvar från Genesta i centrala Stockholm Köpeskilling: 1 000 SR: Cushman & Wakefield SJR: Roschier KJR: Setterwalls Folksam köper fastigheten Repslagaren 34 på Linnégatan 18 nära Stureplan, Östermalmstorg och Humlegården. Den uthyrningsbara arean är 6 100 kvadratmeter. Läs mer » 3. Episurf förvärvar från Klarabo i Bollnäs och Trelleborg Köpeskilling: 897 SR: Tango Capital Markets SJR: Setterwalls I affären ingår hela Klarabos bostadsbestånd i Bollnäs, en samhällsfastighet i Trelleborg och en galleria i Västervik. Läs mer » 4. Episurf förvärvar från Frusipe Intressenter Köpeskilling: 743 Förvärvet är ett blandbestånd med 13 fastigheter belägna i Linköping, Täby och Norrtälje och Hudiksvall. Läs mer » 5. Vasakronan avyttrar till Folksam i Göteborg Köpeskilling: 307 SR: Catella Vasakronan avyttrar fastigheten Nordstaden 21:1, även kallad Hertziahuset, med huvudentré från Packhusplatsen 2 i Göteborg. Läs mer » 6. Logistea köper från Mileway i Växjö och Trollhättan Köpeskilling: 300 SR: Cushman & Wakefield Logistea förvärvar fastigheten Tunnan i Trollhättan och Krysspricken 2, belägen i Växjö. Läs mer » 7. Apotekarsocieteten säljer till brf vid Norra Bantorget i Stockholm Köpeskilling: 240 SR: Fredegårds Fastighetsbyrå Apotekarsocieteten säljer fastigheten Rörstrand 12, nära Norra Bantorget i centrala Stockholm, till en bostadsrättsförening som bildats av de boende. Läs mer » 8. Rikshem säljer till Insig i Helsingborg Köpeskilling: 235 SR: Colliers Rikshem avyttrar åtta fastigheter i Helsingborg till den Skånebaserade aktören Insig. Affären omfattar 170 lägenheter om cirka 13 000 kvm uthyrningsbar yta. Läs mer » 9. Logistea förvärvar i Karlskrona Köpeskilling: 216 Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Nättraby 23:73 och Nättraby 23:76, belägna i Karlskrona. Total yta är 19 000 kvadratmeter och NKT är störst hyresgäst. Läs mer » 10. Tvättbjörnen förvärvar från Skifu i Matfors Köpeskilling: 200 SR: Nordanö Affären avser fastigheten Sköle 1:81, Läkemedelsfabriken, i Matfors strax utanför Sundsvall med en uthyrningsbar yta om 19 000 kvadratmeter. Läs mer » 11. Vasakronan avyttrar till Donald Ericsson Fastigheter i Uppsala Köpeskilling: 193 SR: Nordanö Vasakronan avyttrar fastigheten Kvarngärdet 1:19 på Ljusbärargatan 2 i Uppsala. Fastigheten omfattar cirka 5 100 kvadratmeter varav 4 400 kvadratmeter avser kontor, vård och utbildning. Läs mer » 12. Primula förvärvar på Kungsholmen i Stockholm Köpeskilling: 175 Hörnfastigheten Päronträdet 6 ligger på Hantverkargatan 47 och Pilgatan 17. Den innehåller 2 200 kvadratmeter bostäder och 500 kvadratmeter lokaler. Totalt ingår 39 lägenheter. Läs mer » 13. Intea förvärvar projekt i Uppsala från Areim Köpeskilling: 160 Intea förvärvar ett pågående projekt som efter färdigställande kommer att ha en uthyrningsbar area som uppgår till 6 600 kvm, vilka hyrs helt av en statlig myndighet. Lokalerna är belägna på fastigheten Boländerna 32:2 i Uppsala. Läs mer » 14. Atterfelt avyttrar kombifastighet i Göteborg Köpeskilling: 140 SR: Panreal Atterfelt Förvaltning avyttrar fastigheterna Backa 18:5 och Backa 766:892 med en total uthyrningsbar area om 7 300 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Salsmästaregatan 21 i Backa, med ett strategiskt läge i Göteborg intill Göta älv. Läs mer »

* Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling.

SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist.

