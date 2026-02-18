Största affärerna 2026

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2026.
Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa. Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.
Affär
1. Vectura förvärvar hela GoCo Health Innovation City
Köpeskilling: 1 500
Vectura och Balders intressebolag Next Steps andel av GoCo som bolagen utvecklat tillsammans sedan 2017. I transaktionen ingår fyra byggnader om cirka 52 000 kvm med fler än 100 hyresgäster, samt framtida byggrätter i fas två av GoCo.
Intea förvärvar ett pågående projekt som efter färdigställande kommer att ha en uthyrningsbar area som uppgår till 6 600 kvm, vilka hyrs helt av en statlig myndighet. Lokalerna är belägna på fastigheten Boländerna 32:2 i Uppsala.
Atterfelt Förvaltning avyttrar fastigheterna Backa 18:5 och Backa 766:892 med en total uthyrningsbar area om 7 300 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Salsmästaregatan 21 i Backa, med ett strategiskt läge i Göteborg intill Göta älv.