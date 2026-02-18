Topplistor

Största affärerna 2026

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2026.

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa. Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.

 

Affär

1. Vectura förvärvar hela GoCo Health Innovation City
Köpeskilling: 1 500
Vectura och Balders intressebolag Next Steps andel av GoCo som bolagen utvecklat tillsammans sedan 2017. I transaktionen ingår fyra byggnader om cirka 52 000 kvm med fler än 100 hyresgäster, samt framtida byggrätter i fas två av GoCo.
Läs mer »

2. Folksam förvärvar från Genesta i centrala Stockholm
Köpeskilling: 1 000 SR: Cushman & Wakefield SJR: Roschier KJR: Setterwalls
Folksam köper fastigheten Repslagaren 34 på Linnégatan 18 nära Stureplan, Östermalmstorg och Humlegården. Den uthyrningsbara arean är 6 100 kvadratmeter.
Läs mer »

3. Episurf förvärvar från Klarabo i Bollnäs och Trelleborg
Köpeskilling: 897 SR: Tango Capital Markets SJR: Setterwalls
I affären ingår hela Klarabos bostadsbestånd i Bollnäs, en samhällsfastighet i Trelleborg och en galleria i Västervik.
Läs mer »

4. Episurf förvärvar från Frusipe Intressenter
Köpeskilling: 743
Förvärvet är ett blandbestånd med 13 fastigheter belägna i Linköping, Täby och Norrtälje och Hudiksvall.
Läs mer »

5. Vasakronan avyttrar till Folksam i Göteborg
Köpeskilling: 307 SR: Catella
Vasakronan avyttrar fastigheten Nordstaden 21:1, även kallad Hertziahuset, med huvudentré från Packhusplatsen 2 i Göteborg.
Läs mer »

6. Logistea köper från Mileway i Växjö och Trollhättan
Köpeskilling: 300 SR: Cushman & Wakefield
Logistea förvärvar fastigheten Tunnan i Trollhättan och Krysspricken 2, belägen i Växjö.
Läs mer »

7. Apotekarsocieteten säljer till brf vid Norra Bantorget i Stockholm
Köpeskilling: 240 SR: Fredegårds Fastighetsbyrå
Apotekarsocieteten säljer fastigheten Rörstrand 12, nära Norra Bantorget i centrala Stockholm, till en bostadsrättsförening som bildats av de boende.
Läs mer »

8. Rikshem säljer till Insig i Helsingborg
Köpeskilling: 235 SR: Colliers
Rikshem avyttrar åtta fastigheter i Helsingborg till den Skånebaserade aktören Insig. Affären omfattar 170 lägenheter om cirka 13 000 kvm uthyrningsbar yta.
Läs mer »

9. Logistea förvärvar i Karlskrona
Köpeskilling: 216
Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Nättraby 23:73 och Nättraby 23:76, belägna i Karlskrona. Total yta är 19 000 kvadratmeter och  NKT är störst hyresgäst.
Läs mer »

10. Tvättbjörnen förvärvar från Skifu i Matfors
Köpeskilling: 200 SR: Nordanö
Affären avser fastigheten Sköle 1:81, Läkemedelsfabriken, i Matfors strax utanför Sundsvall med en uthyrningsbar yta om 19 000 kvadratmeter.
Läs mer »

11. Vasakronan avyttrar till Donald Ericsson Fastigheter i Uppsala
Köpeskilling: 193 SR: Nordanö
Vasakronan avyttrar fastigheten Kvarngärdet 1:19 på Ljusbärargatan 2 i Uppsala. Fastigheten omfattar cirka 5 100 kvadratmeter varav 4 400 kvadratmeter avser kontor, vård och utbildning.
Läs mer »

12. Primula förvärvar på Kungsholmen i Stockholm
Köpeskilling: 175
Hörnfastigheten Päronträdet 6 ligger på Hantverkargatan 47 och Pilgatan 17. Den innehåller 2 200 kvadratmeter bostäder och 500 kvadratmeter lokaler. Totalt ingår 39 lägenheter.
Läs mer »

13. Intea förvärvar projekt i Uppsala från Areim
Köpeskilling: 160
Intea förvärvar ett pågående projekt som efter färdigställande kommer att ha en  uthyrningsbar area som uppgår till 6 600 kvm, vilka hyrs helt av en statlig myndighet. Lokalerna är belägna på fastigheten Boländerna 32:2 i Uppsala.
Läs mer »

14. Atterfelt avyttrar kombifastighet i Göteborg
Köpeskilling: 140 SR: Panreal
Atterfelt Förvaltning avyttrar fastigheterna Backa 18:5 och Backa 766:892 med en total uthyrningsbar area om 7 300 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Salsmästaregatan 21 i Backa, med ett strategiskt läge i Göteborg intill Göta älv.
Läs mer »

* Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling.
SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist.

Här nedan finns Fastighetsvärldens sammanställningar för de största transaktionerna under de senaste åren:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Topplistor

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2026

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2026, inklusive rådgivare till partnerna.
Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Se även hur många anläggningar fastighetsbolagen har. En investerare sticker ut.
Topplista

Lista: Största affärerna 2025

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2025.
Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2025

FV listar de största uthyrningarna av kontor som rapporterats under 2025, inklusive rådgivare.
Topplista

Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025

Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.
Topplista

21 dyraste kontorsstäderna

Bilden av den europeiska kontorsmarknaden är splittrad, men i topp återfinns tre stora affärshuvudstäder.
Topplista

Lista: 16 ledande juristerna 2025

Tvära kast i årets juristrankning.
Topplista

17 Största hotellägarna

Domineras av specialiserade bolag. Vd för förstaplatsen: ”Vår affärsmodell är testad i vått och torrt”.
Topplista

Lista: 40 högst avlönade direktörerna

Bygg- och fastighetsbolagen som betalar bäst.
Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Nrep, Castellum och Akademiska Hus i topp.
Topplista

Topplista: Största affärerna 2024

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2024.
Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.
Topplista

Lista: 20 laddade bolag

Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter, men byggtakten varierar mellan bolagen vilket ger omkastningar på listan.
Topplista

Lista: 16 ledande juristfirmorna

Unik sammanställning ur magasinet Fastighetsvärlden.
Tillbaka till förstasidan