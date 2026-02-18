Topplistor

Största uthyrningarna av kontor 2026

Topplista

Största affärerna 2026

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2026.
Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Se även hur många anläggningar fastighetsbolagen har. En investerare sticker ut.
Topplista

Lista: Största affärerna 2025

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2025.
Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2025

FV listar de största uthyrningarna av kontor som rapporterats under 2025, inklusive rådgivare.
Topplista

Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025

Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.
Topplista

21 dyraste kontorsstäderna

Bilden av den europeiska kontorsmarknaden är splittrad, men i topp återfinns tre stora affärshuvudstäder.
Topplista

Lista: 16 ledande juristerna 2025

Tvära kast i årets juristrankning.
Topplista

17 Största hotellägarna

Domineras av specialiserade bolag. Vd för förstaplatsen: ”Vår affärsmodell är testad i vått och torrt”.
Topplista

Lista: 40 högst avlönade direktörerna

Bygg- och fastighetsbolagen som betalar bäst.
Topplista

Nrep, Castellum och Akademiska Hus i topp.
Topplista

Topplista: Största affärerna 2024

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2024.
Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.
Topplista

Lista: 20 laddade bolag

Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter, men byggtakten varierar mellan bolagen vilket ger omkastningar på listan.
Topplista

Lista: 16 ledande juristfirmorna

Unik sammanställning ur magasinet Fastighetsvärlden.
