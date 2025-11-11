Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.
Nästan fixat och klart i Fixfabriken
I Majorna i Göteborg har ett helt nytt bostadsområde vuxit fram i ett före detta industriområde.
Södertälje växer på höjden i The Dock
Södertäljes nya hotell blir också stadens högsta byggnad.
Prestigeprojekt vid lyxigt vattenläge
Höjderna har fått sänkas, men nu är JM på gång med det första av totalt fyra kvarter precis utanför innerstaden.
Så blir AL:s nya Mälarterrassen
Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.
Kvarteret som ska bygga ihop city
Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.
Äldreboende med forskningstouch
Spektakulära torn med varvsrötter
”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren
Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.
Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"
En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.
Modernt mitt i 30-talsfunkisen
En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.
Ny kittel med kunskap i fokus
Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.
Delningsekonomi som vinnande koncept
Se bilder på unika projektet i Malmö.
Högt så in i Norden – fokus på trevlighet
Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.
Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl
Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.