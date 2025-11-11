Projekt

Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.

Rätta artikel
Annons

Fler Projekt

Projekt

Nästan fixat och klart i Fixfabriken

I Majorna i Göteborg har ett helt nytt bostadsområde vuxit fram i ett före detta industriområde.
Projekt

Södertälje växer på höjden i The Dock

Södertäljes nya hotell blir också stadens högsta byggnad.
Projekt

Prestigeprojekt vid lyxigt vattenläge

Höjderna har fått sänkas, men nu är JM på gång med det första av totalt fyra kvarter precis utanför innerstaden.
Mälarterrassen ska knyta ihop Södermalm med Gamla stan och blir både en genomfart för gångtrafik och en plats för upp till sex olika restauranger.
Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.
Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.
Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.
Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.
Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.
Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.
Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.
Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.
Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

 Tillbaka till förstasidan