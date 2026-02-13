Örebro anvisar mark för häkte till Kriminalvården

Örebro kommun har tilldelat Kriminalvården en markanvisning på en del av en fastighet i Palmbohult. Kommunen och Kriminalvården kommer nu utreda möjligheten att bygga ett nytt häkte på platsen.

Tomten som kommunen markanvisar är ca 40 000 kvm. Kriminalvården har skissat på en byggnad om ca 30 000 kvm BTA.

Kriminalvården har ett stort behov av att bygga ut sin verksamhet i hela landet under de kommande åren. Örebro är en av de orter som är aktuella i det arbetet. Ett nytt häkte är en viktig samhällsfunktion för kommunen och regionen. Etableringen bedöms också kunna skapa cirka 240 arbetstillfällen.

Fastigheten Palmbohult 2:25 ligger i ett verksamhetsområde intill E20 strax söder om centrala Örebro.

– Örebro ska ta ansvar när samhället behöver stärka rättsväsendet. Genom den här markanvisningen gör vi det möjligt för Kriminalvården att upprätta ett nytt, modernt häkte i ett strategiskt läge. Det stärker rättskedjan, bidrar till ökad trygghet och kan samtidigt skapa över 200 nya arbetstillfällen. Det är fortfarande tidigt i processen, och det är viktigt att vi använder vår mark klokt för samhällsviktiga funktioner, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Markanvisningen innebär att Kriminalvården under en begränsad tid får möjlighet att genomföra en förstudie och ta fram ett förslag på hur fastigheten skulle kunna bebyggas.

– Med den här markanvisningen bidrar Örebro kommun till att möta statens behov av lokaler för rättsväsendet. Samtidigt innebär en etablering av den här storleken nya arbetstillfällen och en fortsatt utveckling av kommunen. När samhällets behov förändras är det viktigt att kunna använda strategiskt belägen mark för olika typer av samhällsviktig verksamhet, säger Erik Skagerlund, verksamhetschef mark och exploatering, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Den tidsbegränsade markanvisningen för förstudien gäller till den 31 januari 2027. Nästa steg i processen är ett reservationsavtal, som preliminärt kan omfatta cirka ett år, innan en eventuell försäljning av marken kan bli aktuell. Ambitionen är att en ny byggnad ska stå klar år 2031.

