Familjebostäders miljardaffär i Hjulsta återremitteras

Det rödgröna styret i Stockholms stad föreslog i september att staden ska köpa 14 fastigheter i Hjulsta av Einar Mattsson. Prislappen: 1,4 miljarder. Nu har minoriteten satt stopp för beslutet som under tisdagen skulle klubbas i kommunfullmäktige, skriver Mitt i.

I fastigheterna ingår 26 lokaler (ca 3.200 kvm), varav: 4 butikslokaler

4 förskola/skola

7 kontor

1 restaurang

1 vårdlokal

1 lokal

8 föreningslokaler

Det var i september som Stockholms stad gick ut med att det kommunala bolaget Familjebostäder ska köpa Einar Mattssons dotterbolag Hjulstahem.

Under tisdagen skulle beslutet klubbas i kommunfullmäktige. Transaktionen innehåller 1.194 lägenheter, 738 parkeringsplatser och 3.300 kvm lokaler, inklusive Hjulsta centrum.

Ärendet stoppades av en så kallad minoritetsåterremiss, det vill säga där minst en tredjedel av ledamöterna säger nej och vill återkalla ärendet för ytterligare utredning.

– Att lägga 1,4 miljarder av skattebetalarnas pengar på en bostadsaffär, utan att Stockholm får en enda ny bostad, är det enskilt mest oansvariga som majoriteten gjort under sin tid vid makten, säger oppositionsborgarråd Christofer Fjellner (M) till Mitt i.

Deniz Butros (V), bostads- och fastighetsborgarråd, tror inte att återremitteringen kommer att påverka affären och att affären kommer gå igenom i början av nästa år i stället.