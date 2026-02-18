Lista: Så har Folksam köpt för 40 miljarder på tio år
FV listar alla 30 affärerna sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.
Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.
Välkänd fastighet byter ägare.
Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.
Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.
Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.
Omfattar 170 lägenheter. FV listar säljarens tidigare avyttringar.
Blir nu helägare till ett bestånd för 3 miljarder.
Medelstor fastighetsägare gör udda köp.
Hela 2 200 bostäder i centralt område.
20 000 kvm nyutvecklat.
Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Ovanligt köp av bostäder i 08-område.
Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.
Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.