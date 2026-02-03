Familjebostäder tillträtt 1 200 lägenheter i Hjulsta

Den 2 februari tog Familjebostäder över som ny hyresvärd för cirka 1 200 hyresrätter i Hjulsta.

Fastighetsvärlden berättade om 1,4 miljardersaffären för första gången i början av september 2025. Affären kom överraskande för många. FV har tidigare endast vid en handfull tillfällen kunnat berätta om att ett kommunalt bolag varit köpare i en större transaktion på fastighetsmarknaden.

Den 15 december beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att godkänna Familjebostäders köp. Nu har alltså tillträde ägt rum, och 4 500 hyresgäster berörs av ägarbytet, enligt Familjebostäder.

– Vi vill att Stockholm ska vara en stad för alla, oavsett inkomst eller bakgrund. Genom det här köpet stärker vi inte bara allmännyttan – vi stärker hela Hjulsta, och det skapar fler möjligheter för människor att bo kvar och bygga sina liv här, säger Deniz Butros (V), bostadsborgarråd i Stockholms stad.