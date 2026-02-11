Dollarstore hyr 1 900 kvm av Niam i Väsby Centrum

En omfattande ombyggnation av centrumets mittendel, vid torget, genomförs i och med Dollarstors etablering och Nordic Wellness expansion. Vid ombyggnation försvinner den böjda gången, vilket innebär att butikernas fasader med kända varumärkens vänds tydligare mot stråken med störst kundflöden.

– Det händer mycket i och kring Väsby Centrum och vi har en stark tro på den potential platsen har och satsar därför mycket på centrumets utveckling. Att Dollarstore och Nordic Wellness också väljer att satsa i Väsby Centrum är ett kvitto på att vi ligger rätt till i våra planer, säger Lilit Khachatryan, Portfolio Manager på Cavendo.

Dollarstore, som sedan 2023 ägs av finländska Tokmanni Group, har vuxit kraftigt de senaste åren och har för närvarande 139 butiker i Sverige. Den 1 900 kvadratmeter stora butiken i Väsby Centrum får ett strategiskt läge vid centrumets västra entré. Det betyder att det skapas ett bra kundvarv för Väsby Centrums besökare.

– Vi delar Cavendos syn på Väsby Centrum som en mycket attraktiv plats med stor utvecklingspotential. Vi räknar med att kunna attrahera många av de boende i norra Storstockholm med vår strävan att alltid erbjuda något extra och en glädjefylld shoppingupplevelse med icke förväntade fynd, säger Fredrik Holmström, Head of Expansion på Dollarstore.

Nordic Wellness, som finns i Väsby Centrum sedan tidigare, kommer under våren och sommaren att expandera sitt gym med ytterligare 300 kvadratmeter så att det blir ett toppmodernt gym på totalt 1 000 kvadratmeter. Det utbyggda gymmet får en större och tydligare entré från Himmelsgränd på utsidan av centrum, vilket från mars blir gymmets enda entré.

– Det blir jättebra för oss och våra kunder. Med större yta får vi möjlighet att även erbjuda klasser. Det är något som har varit efterfrågat bland Väsbyborna och boende i andra delar av norra Storstockholm, säger Magnus Wilhelmsson, grundare och VD på Nordic Wellness.

Väsby Centrum ingår i Cavendo och Niams gemensamägda portfölj bestående av åtta centrumfastigheter. Tillsammans når fastigheterna en tredjedel av Storstockholms invånare och en stor del av Gävleborna. I portföljen ingår Port 73 i Haninge, Gallerian Nian i Gävle, Haninge Centrum, Högdalen Centrum, Tumba Centrum, Fruängen Centrum, Väsby Centrum och Bålsta Centrum.