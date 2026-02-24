Carotte i stort serviceavtal med Vasakronan

Carotte Group blir ny servicepartner till Vasakronan i Sergelstan. Uppdraget innefattar integrerad leverans inom soft facility services och workplace experience i Vasakronans fastighetsbestånd i området – troligen ett av de mest eftertraktade samarbetena i branschen.

Sergelstan är området runt Sergels torg i Stockholm och bland de fastigheter som ingår i Vasakronans portfölj återfinns Hötorgsskraporna, Sergelhusen med Arena coworking och Sergelkonferensen, en handfull andra kontorsfastigheter i city och gemensamma serviceytor med tusentals besökare dagligen.

Genom uppdraget tar Carotte ansvar för reception och värdskap, lokalvård, arbetsplatstjänster, samverkansansvar samt event och communityutveckling. Leveransen sker genom Carottes integrerade service- och premiumkoncept Carotte Concierge, där Housekeeping, Workplace Services och Food & Event samverkar i en sammanhållen organisation med tydlig närvaro på plats.

– Att få förtroendet att bli servicepartner till Vasakronan i Sergelstan är något vi är väldigt stolta över och ödmjuka inför. Vi ser fram emot att bidra med högkvalitativ service för de som dagligen arbetar i området, och därigenom bidra till att göra Sergelstan till en ännu starkare destination för arbetsliv, möten och upplevelser, säger Oscar Ohlsén, koncernchef, Carotte Group.

– Det är ett superförtroende. Vi blir en förlängd arm. Vårt mål är att finnas nära kunderna.

En central del av uppdraget är att aktivt vidareutveckla och stärka serviceupplevelsen för hyresgäster och besökare. Ambitionen är att inte bara säkerställa en stabil och effektiv leverans, utan att bidra till att stärka platsens identitet, trivsel och attraktionskraft över tid.

Carotte tar över den 2 mars. Bolaget och Vasakronan har redan en etablerad relation. Carotte har hand om Arena sedan tidigare, och i Göteborg har bolaget ett fullserviceavtal för landmärket Läppstiftet.

Carottes team på plats består av cirka 20 medarbetare med spetskompetens inom värdskap och arbetsplatsservice. Alla som arbetar på Carotte utbildas löpande i det egna programmet Carotte Academy som med service i fokus skräddarsys efter tillfälle och behov. Tillika certifieras alla som arbetar på Carotte Housekeeping i SRY, jämförbart med städbranschens gesällbrev. Ansvarig för uppdraget är Emilia Tuomela som rekryterats från Usine.

– Genom service, flexibilitet och kompromisslös kvalitet bidrar vi till arbetsplatser som överträffar förväntningar. I längden stärker det trivsel, engagemang och långsiktig lojalitet hos de som arbetar hos våra kunder. Det handlar om att skapa platser att längta till, berättar Oscar Ohlsén.

Partnerskapet är långsiktigt och bygger på en gemensam ambition att utveckla framtidens arbetsplatsupplevelse, med fokus på kvalitet, innovation, hållbarhet och hyresgästnöjdhet.

Carotte har vuxit stadigt och målmedvetet de senaste åren. Bolaget arbetar med bland andra Castellum/Werket i Jönköping, Alectas huvudkontor, Fabege/WG-C och Banfast/Klockan i Stockholm.

Carotte grundades 1982 och är idag en av Sveriges snabbast växande företagsgrupper inom soft facility services genom möten, catering och service, med samlad omsättning runt 220 MSEK år 2025, 150 medarbetare på heltid och 700 på deltid. Koncernen består av de tre dotterbolagen Carotte Food&Event, Carotte Staff och Carotte Housekeeping och ägs sedan 2019 av bröderna Christian och Magnus Mertzig samt ledningen.

Målet är att nå en omsättning om 250 miljoner kronor under 2026.