Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Landmärket Wenner-Gren Center vid Sveaplan i Stockholm utvecklas nu både interiört och exteriört. Fastighetsägaren Fabege har nu tecknat avtal med Carotte Group och lanserar även sitt eget koncept NOW.

En central del i utvecklingen av Wenner-Gren Center är det nya serviceutbudet som är samlat under ett och samma tak.

Fabege har tecknat avtal med Carotte Group som samarbetspartner, för drift av mat- och servicefunktioner i fastigheten.

– I Wenner-Gren Center ska det vara enkelt för våra hyresgäster att mötas, arbeta fokuserat, träna och ta emot gäster – allt samlat i samma hus. All service man kan tänkas behöva kommer finnas i fastigheten, säger Karl Henrik Lenneryd, uthyrningsansvarig för Wenner-Gren Center på Fabege.

Receptionen kommer bland annat erbjuda service kopplad till kontorsdrift och möten, såsom hjälp med konferensbokningar och inköp. I direkt anslutning till receptionen kommer det att finns en kaffebar med servering av kaffe, fika och enklare måltider.

Utöver detta utvecklas fastigheten med flera nya och uppdaterade funktioner:

Wenner-Grens Matsal , för luncher och affärsmöten, med möjlighet att abonnera restaurangen för kvällsevent.

, för luncher och affärsmöten, med möjlighet att abonnera restaurangen för kvällsevent. Modernt gym , utrustat för konditions- och styrketräning, fria vikter samt yogayta. Personlig träning erbjuds till hyresgäster.

, utrustat för konditions- och styrketräning, fria vikter samt yogayta. Personlig träning erbjuds till hyresgäster. Cykelrum med omklädningsrum , duschar och torkskåp

, duschar och torkskåp Konferensanläggning med mötesrum i olika storlekar samt hörsal för cirka 180 personer

Festvåning högst upp i huset med panoramautsikt över Stockholm, nu i uppdaterad tappning.

– Sedan min första dag på Carotte, för över ett decennium sedan, har Wenner-Gren Center varit en fastighet som vi på Carotte haft en tydlig ambition att arbeta med. Det är en unik plats, och vi ser fram emot att tillsammans med våra partners på Fabege leverera mötesupplevelser i världsklass, säger Christian Mertzig, huvudägare på Carotte Group AB.

I Wenner-Gren Center kan hyresgäster hyra från halva våningsplan om cirka 200 kvadratmeter, anpassade för upp till 20 arbetsplatser, till hela våningsplan om cirka 400 kvadratmeter, anpassade för upp till 40 arbetsplatser. Plus att det förstås är fritt fram att hyra flera våningsplan.

FV har tidigare berättat att ungefär en tredjedel av kontorsytorna är uthyrda.

– Vi erbjuder även NOW, inflyttningsklara kontor med fast månadskostnad och flexibla hyresavtal. Kontoren är färdigmöblerade och inkluderar service som städning, kaffe, Wi-Fi och fullt utrustade mötesrum, fortsätter Karl Henrik Lenneryd.

Fastigheten är blåklassad av Stockholms stad, den högsta kulturhistoriska skyddsnivån. Det innebär att renoveringen ställer särskilt höga krav på varsamhet, där husets uttryck och arkitektur bevaras samtidigt som moderna lösningar för arbetsliv, service och hållbarhet integreras.

– I en blåklassad byggnad måste varje beslut vägas noggrant. Vår ambition är att bevara husets karaktär samtidigt som vi genomför nödvändiga uppgraderingar invändigt och utvändigt, säger Sara Hansdotter, projektchef för Wenner-Gren Center på Fabege.

I mars 2026 kommer en visningsvåning att vara klar och färdiginredd för besök.

Renoveringen beräknas vara klar under första kvartalet 2027. Då välkomnas nya och gamla hyresgäster tillbaka till ett ikoniskt hus i en ny och uppdaterad version, renoveringsarbetet kan dock fortsätta ytterligare ett tag därefter.