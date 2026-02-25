PPI investerar i lyft i Umeå

MVB har fått uppdraget att bygga om Hällsboskolan i Umeå på uppdrag av fastighetsägaren Public Property Invest. Projektet omfattar en ombyggnation av cirka 3 144 kvadratmeter till moderna, tillgängliga och specialanpassade undervisningsmiljöer.

När projektet står klart till vårterminen 2027 samlas skolans verksamhet i en gemensam byggnad med bättre förutsättningar för både elever och personal.

Hällsboskolan är en statlig specialskola som drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och tar emot elever med grav språkstörning. Eleverna kommer från hela landet och undervisningen är utformad med särskilt fokus på språk och kommunikation. I dag är verksamheten utspridd på flera adresser i Umeå, men genom ombyggnationen skapas en sammanhållen skolmiljö som stödjer både undervisning och samverkan.

– Skolmiljöer ställer höga krav på funktion, kvalitet och förståelse för verksamheten. I det här projektet är anpassningen extra viktig. Vi ser fram emot att bidra med vår byggkompetens och erfarenhet för att skapa väl fungerande lokaler som gör verklig skillnad i vardagen för både elever och personal, säger Andreas Perman, verksamhetsansvarig på MVB Umeå.

Ombyggnationen genomförs i en befintlig byggnad och utformas för att fullt ut stödja skolans verksamhet och elevernas behov. När projektet står klart kommer Hällsboskolan ha plats för cirka 80 elever.