Nordnäs har sålt till Norrman & Son i Västerås

Nordnäs Fastigheter har sålt en lättindustrifastighet om 1.500 kvm i Västerås till Norrman och Son.

Helax Capital Markets agerade säljrådgivare.

Fastigheten Götet 2 på Gjutjärnsgatan 1 i Västerås omfattar 1.483 kvm uthyrningsbar area och är fullt uthyrd till tre hyresgäster. Fastigheten är en strategiskt belägen industrifastighet med utvecklingspotential på en växande marknad.

– Förvärvet är en del av var långsiktiga strategi att äga, utveckla och förvalta industrifastigheter i lägen där vi ser stabil efterfrågan över tid, skriver Norrman & Son i en kommentar.