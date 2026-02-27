Ibrahimovic äger två grannfastigheter på Östermalm.

Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Zlatan Ibrahimovic förlorar den omtalade hyrestvisten på Östermalm även i hovrätten, rapporterar Dagens Juridik.

Annons

Läs även

Domstolen anser inte att den bevisning paret lagt fram i hovrätten förändrar den bedömning underinstansen gjort, skriver Dagens Juridik.

Ibrahimovic förvärvade våren 2023 en bostadsfastighet på Östermalm, efter att under 2015 köpt grannfastigheten. Ibrahimovic hamnade då i hyrestvist med en hyresgäst som hyrt sitt boende via ett förmedlingsföretag – efter att den boende blivit uppsagd.

Tvisten har i korthet handlat om ifall hyresgästen ska tvingas lämna eller får bo kvar med samma rättigheter som en förstahandshyresgäst, trots att han blivit uppsagd. FV har tidigare berättat att Ibrahimovic erbjudit den boende två olika ersättningslägenheter.

Hösten 2024 slog Stockholms tingsrätt fast att hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten. Svea Hovrätt går nu alltså på samma linje.

Det andra fastighetsförvärvet av Ibrahimovic. Fastigheten innehåller totalt nio lägenheter samt en butikslokal. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Dispensperioden har förlängts, med möjlighet till ytterligare tid.

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde

Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

 Tillbaka till förstasidan