Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Zlatan Ibrahimovic förlorar den omtalade hyrestvisten på Östermalm även i hovrätten, rapporterar Dagens Juridik.

Domstolen anser inte att den bevisning paret lagt fram i hovrätten förändrar den bedömning underinstansen gjort, skriver Dagens Juridik.

Ibrahimovic förvärvade våren 2023 en bostadsfastighet på Östermalm, efter att under 2015 köpt grannfastigheten. Ibrahimovic hamnade då i hyrestvist med en hyresgäst som hyrt sitt boende via ett förmedlingsföretag – efter att den boende blivit uppsagd.

Tvisten har i korthet handlat om ifall hyresgästen ska tvingas lämna eller får bo kvar med samma rättigheter som en förstahandshyresgäst, trots att han blivit uppsagd. FV har tidigare berättat att Ibrahimovic erbjudit den boende två olika ersättningslägenheter.

Hösten 2024 slog Stockholms tingsrätt fast att hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten. Svea Hovrätt går nu alltså på samma linje.