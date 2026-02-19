Urban Escape byggs om när Spotify väljer att stanna.

Zengun får Spotify-uppdrag i Gallerian

Zengun och AMF Fastigheter har ingått ett samverkansavtal för ombyggnation i delar av Gallerian i centrala Stockholm. Projektet omfattar bland annat lokaler hos Spotify.

FV berättade sommaren 2025 att AMF Fastigheter förlängt ett hyresavtal om 17 500 kvm, där Spotify öppnar sin tidigare slutna verksamhet och hyr 2 000 kvm i direkt anslutning till Gallerian.

Gallerian i centrala Stockholm ska lokaler bland annat byggas om för Spotify, med en lobby och ny entré från Gallerian. Projektet startar omgående. Entreprenaden sker i samverkan som en totalentreprenad och omfattar såväl projektering som rivning och nyproduktion.

Gallerian är ett stort köpcentrum i centrala Stockholm, invigt 1976. Det ligger vid Hamngatan och är en av stadens mest kända handelsplatser. Gallerian rymmer över 80 butiker, restauranger och caféer, samt kontor och andra tjänster. Det är en populär destination för både shopping, mat och upplevelser, med direkt anslutning till kollektivtrafik och närhet till många av stadens sevärdheter.

–  Genom samverkansavtalet tar vi nästa spännande steg i att utveckla Gallerian och Spotifys nya spännande lokaler i Gallerian. Det är ett komplext projekt med högt ställda krav på produkten och genomförandet men vi känner oss trygga med Zengun som byggentreprenör, säger Per Helgesson, affärschef på AMF Fastigheter.

–  Vi är mycket glada över att få fortsatt förtroende hos AMF Fastigheter genom nya projekt och framför allt av den här komplexa arten. Vi känner väl till miljön i Gallerian sedan utvecklingen av Urban Escape och ser fram emot att vara tillbaka i en händelserik miljö mitt i city – det passar Zengun perfekt, säger Julia Kågström, arbetschef på Zengun.

Idag har Spotify sin entré från Regeringsgatan. Framöver kommer den vara stor och välkomnade inifrån Gallerian. rulltrappan hamnar där Dressmann tidigare hade sin butik.
Spotify-byggnaden i centrala Stockholm. Fastigheten ägs av AMF Fastigheter och Sjunde AP-fonden. Foto: Fastighetsvärlden
