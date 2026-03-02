Så här är den nya fastigheten som ska ersätta Läkarhuset tänkt att se ut. Bild: Skandia Fastigheter / White Arktitekter

Zengun får Skandia-uppdrag vid Odenplan

Zengun och Skandia Fastigheter har ingått ett kontrakt om en totalentreprenad för f.d. Läkarhuset vid Odenplan – fastigheten Spelbomskan 9 – som byggdes på 1960-talet. Fastigheten står inför en omfattande förändring då den nått sin tekniska livslängd och kommer ersättas av ett nytt, modernt landmärke.

Den nya byggnaden vid Odenplan, en av Stockholms viktigaste knutpunkter, skapar attraktiva kontor och mötesplatser. Samtidigt bidrar byggnaden till stadens handel, service och myllrande liv kring Odenplan. Fokus ligger på återbruk och att minimera klimatavtrycket, bland annat genom inventering och återanvändning av material från den gamla fastigheten. Källaren och grundläggning behålls till stora delar och byggs om för att passa det nya huset.

Projektet startar omgående och omfattar initialt ett fas 1-kontrakt genom en projektering av fördjupad systemhandling parallellt med en invändig lättrivning/demontering. Den befintliga fastigheten planeras att i fas 2 rivas ner till gatuplan och ersättas med en ny huskropp där fasadarkitekturen tar avstamp i modernismens rationalism med ortogonal fasadindelning för att anpassas till sina grannbyggnader i kvarteret. Den nya fastigheten innefattar ca 14 500 kvadratmeter BTA och certifieras enligt BREEAM nivå Excellent.

–  Vi har efter en upphandlingsprocess i konkurrens med flera kompetenta företag valt ut Zengun som vår partner och nu ser vi fram emot ett givande samarbete, säger Fredrik Remstam, Projektchef på Skandia Fastigheter.

–  Vi är mycket glada över att få möjligheten till detta projekt tillsammans med Skandia Fastigheter. Spelbomskan 9 är med sitt geografiska läge ett komplext projekt som har ögonen på sig från flera håll. Zengun har genom tidigare projekt gedigen erfarenhet av logistiskt utmanande projekt i innerstadsmiljö och ser fram emot att fortsatt få utveckla Stockholm genom den här typen av landmärken, säger Julia Kågström, arbetschef Zengun.

