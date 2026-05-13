Zengun bygger ut 11 500 kvm för Fryshuset

Zengun och Stiftelsen Fryshuset har ingått ett samverkansavtal för uppförandet av en ny byggnad om cirka 11 500 kvadratmeter. Projektet är beläget i Hammarby Sjöstad och syftar till att samla flera verksamheter under ett och samma tak.

Som Fastighetsvärlden tidigare har skrivit om vill Fryshuset bygga ut till dubbel storlek, något som nu alltså blir en 11 500 kvm ny byggnad.

Den nya anläggningen kommer att rymma moderna lokaler för bland annat skolverksamhet samt olika typer av utbildningar, föreläsningar och kurser. Målet är att skapa en levande mötesplats för ungdomar. Byggnaden planeras även innehålla flexibla ytor för ett brett utbud av aktiviteter, såsom dans, musik, teater och andra scenframträdanden, liksom föreläsningar, skolkonferenser, lov- och fritidsverksamhet samt idrott.

Ordervärdet uppgår till cirka 315 miljoner kronor och byggstart sker vid beviljat bygglov. Projektet orderregistreras i det andra kvartalet.

– Vi är glada över förtroendet att få genomföra projektet och ser fram emot att tillsammans med Fryshuset skapa en plats som bidrar till engagemang, delaktighet och långsiktigt värde för samhället, säger Kajsa Flack, arbetschef på Zengun.

Fryshuset har funnits i Hammarby sjöstad sedan 90-talet och bedrivit ungdomsverksamhet sedan dess, men även grund- och gymnasieskola. Stiftelsen Fryshuset har en tomträtt på Fryshuset 3 och är hyresgäster till Sisab i fastigheten Fryshuset 2, men vill nu uppföra en ny byggnad på intilliggande Fryshuset 1 som ägs av staden.

Tanken är att det blir ett hus österut från befintlig byggnad som blir nio våningar hög. På platsen i dag finns baracker och parkeringsplatser.