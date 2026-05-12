Zenergy tecknar LOI med nordisk hotellaktör i Karlskoga

Zenergy har genom ett projektbolag tecknat en avsiktsförklaring med en ledande nordisk hotellaktör avseende utveckling av ett nytt hotellprojekt i Karlskoga.

Projektet omfattar utveckling av en modern hotellanläggning med cirka 120 hotellrum samt tillhörande restaurang, konferensytor, gym och lobbyytor. Avsiktsförklaringen skapar förutsättningar för att tillsammans med operatören vidare utvärdera projektets kommersiella och långsiktiga potential.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna under en exklusiv period kommer att fortsätta arbetet med att definiera projektets tekniska, kommersiella och finansiella förutsättningar inför eventuella slutliga avtal.

För Zenergy innebär projektet ytterligare ett steg i arbetet med att bredda projektportföljen och skapa fler möjligheter inom fastighetsutveckling och strategiska samarbeten.

– Det här är ett spännande projekt tillsammans med en mycket välkänd aktör inom hotellmarknaden. För oss är det ett tydligt kvitto på att vår kompetens inom projektutveckling och genomförande av komplexa projekt är attraktiv även inom nya segment, säger Sebastian Gustafson, vd hos Zenergy.

– Den här typen av större projektutveckling drivs inom ramen för Konceptutvecklarna, som tillfördes koncernen under 2025, och är ett område där vi ser fortsatt stor potential framåt. Projekt av den här karaktären bygger normalt på samverkan mellan flera olika aktörer inom finansiering, entreprenad och långsiktig förvaltning, där vår roll främst är att utveckla projektet och skapa rätt förutsättningar för ett genomförande tillsammans med relevanta partners, fortsätter Sebastian Gustafson.

Avsiktsförklaringen är i huvudsak icke-bindande och parterna kommer nu att fortsätta arbetet med att utvärdera projektets fortsatta genomförande.

