Ytterbygg köper i Kungälvs kommun

Ytterbygg har köpt fastigheten Kondensatorn 12 på Rattgatan 29 i Rollsbo i Kungälvs kommun, genom bolagsförvärv. Säljare är Ströman holding AB.

Lokalen har en yta om 1 200 kvm och hyresgästen Ströman Maskin AB kommer att vara kvar i fastigheten.

– Vi är glada över förtroendet att få ta över fastigheten och välkomnar Ströman Maskin AB som hyresgäst hos oss, säger Mats Berntsson, vd på Ytterbygg AB.

– Det har varit väldigt smidigt att genomföra affären med Ytterbygg, säger Per Christian Søndberg, vd på Ströman Maskin AB.

Rollsbo är Kungälv kommuns största och mest expansiva verksamhetsområde, strategiskt beläget med direkt anslutning till E6 via Rollsbomotet. Området etablerades 1968, sysselsätter idag cirka 4 000 personer och fortsätter att växa genom den nyaste etappen Västerhöjd.

Ytterbygg är ett familjeägt bygg- och fastighetsbolag som hyr ut lokaler till små och stora företag i Storgöteborg. Verksamheten startade för 50 år sedan och i dag omfattar bolagets fastighetsbestånd över 180 000 kvm, från Älvängen i norr till Mölndal i söder.