Ytterbygg köper i Kungälvs kommun

Ytterbygg har köpt fastigheten Kondensatorn 12 på Rattgatan 29 i Rollsbo i Kungälvs kommun, genom bolagsförvärv. Säljare är Ströman holding AB.

Annons

Lokalen har en yta om 1 200 kvm och hyresgästen Ströman Maskin AB kommer att vara kvar i fastigheten.

– Vi är glada över förtroendet att få ta över fastigheten och välkomnar Ströman Maskin AB som hyresgäst hos oss, säger Mats Berntsson, vd på Ytterbygg AB.

– Det har varit väldigt smidigt att genomföra affären med Ytterbygg, säger Per Christian Søndberg, vd på Ströman Maskin AB.

Rollsbo är Kungälv kommuns största och mest expansiva verksamhetsområde, strategiskt beläget med direkt anslutning till E6 via Rollsbomotet. Området etablerades 1968, sysselsätter idag cirka 4 000 personer och fortsätter att växa genom den nyaste etappen Västerhöjd.

Ytterbygg är ett familjeägt bygg- och fastighetsbolag som hyr ut lokaler till små och stora företag i Storgöteborg. Verksamheten startade för 50 år sedan och i dag omfattar bolagets fastighetsbestånd över 180 000 kvm, från Älvängen i norr till Mölndal i söder.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Långdragen process i Bergshamra. Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”

Klassiska Hedengrens kan börja med alkohol

”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”

Logicor hyr ut 6 000 kvm

Första uthyrningen i projektfastighet.

Tack för årets framgångsrika Almedalen

Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.

Wihlborgs får nästan monopol – listor och intervju

Intervju med Ulrika Hallengren.  ”Det finns många alternativ”. FV listar stad för stad.  Den minst sagt udda fastigheten.  Nobbade miljardbestånd. ”Ser mer positivt ut nu.”

”Svenska arkitekter har för dåligt självförtroende”

FV Fokus Utfrågning av Marco Checchi, medgrundare på Studio Stockholm Om att arbeta internationellt. Inte se bakåt. Lönsamheten i branschen.

Advokatbyrå flyttar till Gyllene triangeln

Lämnar kontorslokaler på Strandvägen.

Så vill Vasakronan och Kåpan växa i Värtan

Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.

Vill bygga nytt höghus i Kista

Köpte tomträtten redan 2015.

Wihlborgs köper från Castellum för 13,3 mdr

Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.

Pål Ahlsén: ”För låg totalavkastning”

Lista: Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Ur arkivet med Hallengren: ”Jag gillar långsiktighet”
Krönika: Lars Johnsson

Skenande capex – dyrt för klimatet och fastighetsägaren

Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.

Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city

FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.

Fortifikationsverket nära köp för halv miljard

Tiotals byggnader och mycket mark.

Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet

Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.

 Tillbaka till förstasidan