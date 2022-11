Ylva Sarby Westman blir vd för SBB:s bostadsbolag

Hon tillträder 10 november.

Målet är att det nya bolaget ska noteras på börsen under första kvartalet 2023. Initialt kommer bostadsbolaget ha ett fastighetsbestånd värt drygt 18 miljarder kronor. Det rör sig bland annat om det bestånd som ursprungligen ingick i Amasten, men inget ur Sveafastigheter (projektutvecklande bolag) som fortsatt ska ligga kvar i SBB.

– Jag ser fram emot att leda och utveckla bostadsbolaget och skapa värde för kunder och aktieägare. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet som bidrar till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder, säger Ylva Sarby Westman, vd, Amasten Fastighets AB.

Sarby Westman lämnade Castellum, där hon var vice vd och CFO, under våren.

– Jag har haft en lång och skön sommar med gott om tid att fundera över vad jag ska göra framöver. Jag har haft mycket möten och lyssnat till olika erbjudanden, men även hunnit med att totalrenovera huset.

Ylva Sarby Westman är främst förknippad med kommersiella fastigheter men har även jobbat med bostadsfastigheter.

– Jag har haft förmånen att sitta i Ikano Bostads styrelse i fem och ett halvt år och har varit med och utvecklat och sålt bostadsbyggrätter under min tid på Kungsleden. I början av min karriär förvaltade jag också bostadsfastigheter på NCC.

Ylva Sarby Westman jobbade vid Kungsleden från 2009 till slutet av 2021. Under de sista sju åren var hon vice vd med ansvar för transaktion, värdering, hållbarhet, HR och IT och under de senaste två åren var hon även bolagets CFO.

När hon följde med till Castellum (som köpte Kungsleden) blev hon vice vd och CFO även där, men valde att säga upp sig en månad efter sammanslagningen i samband med att Castellums dåvarande vd slutade. Vd:n slutade omedelbart medan Sarby Westman jobbade kvar ett halvår under sin uppsägningstid.

Ilija Batljan, styrelseordförande, Amasten Fastighets AB:

– Styrelsen i SBB har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Moderbolaget i Amasten-koncernen kommer att vara moderbolag i bostadsportföljenkoncernen. Vi är väldigt glada att vi nu rekryterat en bra ledare med gedigen kunskap från fastighets- och aktiemarknaden. Jag är övertygad om att Ylva är rätt person att leda bostadsbolaget,” säger Ilija Batljan.