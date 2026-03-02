Yeppo & Soonsoo till AL i Gränbystaden

Det växande intresset för koreansk skönhet får nu fäste i Uppsala när Yeppo & Soonsoo öppnar sin första butik i staden. Kedjan har tecknat hyreskontrakt med Atrium Ljungberg i Gränbystaden.

– Vi är väldigt glada över att etablera Yeppo & Soonsoo i Uppsala. För oss är Gränbystaden en modern handelsplats med ett starkt kundflöde och en målgrupp som delar vår nyfikenhet på skönhet, vilket gjorde valet självklart. Med etableringen vill vi introducera det bästa av koreansk skönhet till Uppsala – hudvård, smink samt hår- och kroppsvård – och inspirera fler till K-beauty och koreansk kultur, säger Elisa Ahonpää-Kim, grundare och VD.

Butiken, om närmare 60 kvm, kommer att ligga mitt i gallerian. Det blir Yeppo & Soonsoos femte butik i Sverige, efter etableringar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Solna, och markerar ett fortsatt steg i varumärkets expansion. I samband med öppningen i Gränbystaden planeras ett event där 250 goodiebags delas ut till de första handlande kunderna. Yeppo & Soonsoo öppnar i Gränbystaden i april 2026.

– Yeppo & Soonsoo representerar en internationell trend som kombinerar stark varumärkesidentitet med upplevelsebaserad handel – ett viktigt komplement i vårt fortsatta utvecklingsarbete för att stärka Gränbystadens attraktionskraft. Deras unika koncept och starka varumärke blir ett välkommet inslag som vi tror kommer att uppskattas av många besökare, säger Veronica Rudfelt, leasing manager på Atrium Ljungberg.

Gränbystaden och de angränsande områdena utgör idag den mest expansiva delen av Uppsala. Här pågår en omfattande stadsutveckling som inom några år väntas knyta samman området med den centrala stadskärnan. Med över 160 butiker, restauranger och serviceenheter är Gränbystaden redan en av Sveriges största handelsplatser. Under 2025 uppgick den totala omsättningen till 3,7 miljarder kronor, och området lockar årligen omkring 10 miljoner besökare.