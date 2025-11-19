Thomas Holm.

XXL till SHF även i Skövde

Sport- och fritidskedjan XXL och Svenska Handelsfastigheter är överens om ännu samarbete. Det betyder att XXL nu även kommer att etablera sig i Skövde. Det är parternas sjunde gemensamma hyresavtal.

Annons

”Vi är väldigt glada över dialogen som vi har med sportkedjan och ser fram emot att nu utveckla och fördjupa vårt goda samarbete. Tillsammans kan vi skapa attraktiva handelsplatser som medför tillväxt för både kommunen och regionen”, säger Thomas Holm, VD på Svenska Handelsfastigheter.

XXL:s nyetablering äger rum på handelsområdet Stallsiken i Skövde och lokalen omfattar 2.700 kvadratmeter. Hyresavtalet sträcker sig över tio år.

Därmed räknar sport- och fritidskedjan och Svenska Handelsfastigheter till sitt sjunde samarbete i ordningen.

”Vi har alltid sagt att Svenska Handelsfastigheter är en viktig och central aHärspartner för oss. Nu stärker vi vårt partnerskap för ytterligare en lång period”, säger Dawid Goscinak, COO på XXL och fortsätter:

”Vi tror mycket på Stallsiken och räknar med att vidareutveckla vårt butikskoncept som borgar för god lönsamhet och tillväxt. Vi upplever att det finns en efterfrågan och önskemål om kvalitativa sport- och fritidsprodukter i regionen.”

Planen är att butiken ska öppna någon gång under sensommaren 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Coeli säljer till Reliwe

Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin

Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.

Ny vd på Magnolia

Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.

Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Satsar på en tydlig inriktning.
Topplista

Mäktigast 2025 – nu inleds nedräkningen

Rösterna är räknade. Nu redovisas placeringarna 41–50.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Skanska höjer målet

Det stora byggbolaget uppdaterar målen.

Wejdmarks Granö Beckasin expanderar

En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.

 Tillbaka till förstasidan