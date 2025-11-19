XXL till SHF även i Skövde

Sport- och fritidskedjan XXL och Svenska Handelsfastigheter är överens om ännu samarbete. Det betyder att XXL nu även kommer att etablera sig i Skövde. Det är parternas sjunde gemensamma hyresavtal.

”Vi är väldigt glada över dialogen som vi har med sportkedjan och ser fram emot att nu utveckla och fördjupa vårt goda samarbete. Tillsammans kan vi skapa attraktiva handelsplatser som medför tillväxt för både kommunen och regionen”, säger Thomas Holm, VD på Svenska Handelsfastigheter.

XXL:s nyetablering äger rum på handelsområdet Stallsiken i Skövde och lokalen omfattar 2.700 kvadratmeter. Hyresavtalet sträcker sig över tio år.

Därmed räknar sport- och fritidskedjan och Svenska Handelsfastigheter till sitt sjunde samarbete i ordningen.

”Vi har alltid sagt att Svenska Handelsfastigheter är en viktig och central aHärspartner för oss. Nu stärker vi vårt partnerskap för ytterligare en lång period”, säger Dawid Goscinak, COO på XXL och fortsätter:

”Vi tror mycket på Stallsiken och räknar med att vidareutveckla vårt butikskoncept som borgar för god lönsamhet och tillväxt. Vi upplever att det finns en efterfrågan och önskemål om kvalitativa sport- och fritidsprodukter i regionen.”

Planen är att butiken ska öppna någon gång under sensommaren 2026.