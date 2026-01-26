XPartners gjort ytterligare 6 förvärv

Den nordiska konsultkoncernen XPartners växer. Under januari har XPartners gjort totalt sju förvärv. Senaste förvärvet är svenska Pragmakon.

– Vi är glada att välkomna Pragmakon till XPartners. De tillför spets inom automation, industriell IT och elkonstruktion som stärker våra leveranser inom energi, industri och infrastruktur. Med Pragmakons genomförandefokus och långa kundrelationer kan vi tillsammans erbjuda mer integrerade uppdrag från förstudie till driftsättning, säger Magnus Trollius, Managing Director, XPartners Sverige.

Förvärven XPartners gjort under januari:

  • Svenska RED Management erbjuder rådgivning och ledning av fastighetsutvecklingsprojekt för svenska och internationella fastighetsägare och byggherrar.
  • Svenska Pragmakon AB – ett teknikkonsultbolag som specialiserar sig på industriell it, automation och elteknik och verkar inom energi, infrastruktur, fastighet, industri samt vatten och avlopp.
  • Norska Dimensjon AS – ett konsultföretag som levererar ingenjörstjänster inom projektering och projektstyrning för bygg- och anläggningsprojekt.
  • Danska Value Engineering ApS – en specialiserad rådgivande ingenjörsverksamhet inom konstruktionsteknik.
  • Norska Bygghuset AS – ett konsultföretag specialiserat på projektadministration och projektledning inom byggsektorn.
  • Danska Adding Engineering A/S – ett danskt ingenjörskonsultbolag som levererar specialiserade ingenjörstjänster för industri- och energirelaterade projekt.
  • Norska Prosjekt & Enøk Partner – ett tekniskt konsultföretag som levererar elprojektering, teknisk dokumentation och energieffektiviseringstjänster till bygg- och industrisektorn.

XPartners Group AB är en nordisk konsultkoncern inom samhällsbyggnad. Koncernen samlar över 1 800 specialister som ger rådgivning inom infrastruktur, byggnader, energi och miljö. Gruppen består av omkring 60 entreprenörsdrivna bolag som får stöd genom en gemensam plattform för samarbete och tillväxt. På pro forma-basis uppgår årsomsättningen till drygt 3,5 miljarder kronor och bolaget ägs huvudsakligen av medarbetarna, med stöd från private equity-bolaget Axcel.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

