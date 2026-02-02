Carina Svedin, Maria Tallén och Tomas Lindqvist.

Winn Hotel Group växer och inför ny ledningsstruktur

Winn Hotel Group inför från och med 1 februari 2026 en ny ledningsstruktur där ansvaret för driften av koncernens hotell samlas i tre varumärkesknutna affärsområden. Den nya strukturen införs för att stärka Winn Hotel Groups tillväxtresa och skapa förutsättningar för tillväxt inom varje affärsområde.

Från och med 1 februari leds den operativa verksamheten av tre affärsområdesansvariga. Dessa tre personer har lång erfarenhet av hotelledning och av Winn och kommer parallellt i sina nya roller att fortsätta i sina nuvarande roller som hotelldirektörer:

  • Carina Svedin – Affärsområdesansvarig för Strawberry-hotellen
    Parallellt hotelldirektör för Quality Hotel Winn Haninge
  • Maria Tallén – Affärsområdesansvarig för Radisson-hotellen
    Parallellt tillträdande VD för Radisson Blu Uppsala (från våren 2026)
  • Tomas Lindqvist – Affärsområdesansvarig för Winns Stand Alone-hotell. Parallellt VD för Högbo Brukshotell & Spa

I sina nya roller som affärsområdesansvariga blir Carina Svedin, Maria Tallén och Tomas Lindqvist också del av Winn Hotel Groups koncernledning, där de tillsammans med bolagets centrala funktioner inom ekonomi, IT, marknad och People & Culture formar koncernens fortsatta utveckling.

”Winns strategi bygger på övertygelsen att stark affär skapas nära gästen och nära våra medarbetare. Med den här strukturen stärker vi ledarskapet där det gör mest nytta – i och runt hotellen – samtidigt som vi bygger en tydlig, hållbar och långsiktig modell för fortsatt utveckling,” säger Anders Junger, VD och koncernchef för Winn Hotel Group.

”Vi bygger vidare på det som fungerar väl i dag, men skapar tydligare ansvar, bättre tempo och ännu starkare samspel. Det här handlar ytterst om att utveckla våra hotell och våra människor – och därigenom skapa långsiktig lönsamhet,” fortsätter Anders Junger.

Den nya koncernledningen kombinerar affärsområdesansvariga som har djup hotelloperativ erfarenhet med Winns etablerade stabsfunktioner. Tillsammans skapar det en ledningsgrupp med hög affärsnärhet, tydlig strategisk riktning och stark genomförandekraft.

Winn Hotel Group äger, driver och utvecklar hotell i Sverige med fokus på starka destinationer, tydliga varumärken och hotellupplevelser som väcker känslor. Koncernen driver hotell inom både internationella kedjor och i egen regi, med ett tydligt fokus på långsiktighet, kvalitet och människor. Winn Hotel Group har sitt säte i Gävle och omsätter cirka 900 MSEK med cirka 1000 medarbetare.

