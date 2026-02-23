Winäs Gruppen förvärvar 5 300 kvm i Tornby

Winäs Gruppen, tidigare Atlas Industrihus, fortsätter sin tillväxtresa med strategiska förvärv och en utökad portfölj som stärker bolagets närvaro i Östergötland. Winäs når därmed ett bestånd om totalt 62 000 kvm.

Bolaget har förvärvat industrifastigheten Grynnan 3 i Tornby, Linköping, genom ett direktförvärv från en privat fastighetsägare. Fastigheten omfattar cirka 5 300 kvm uthyrningsbar area och en tomtyta om cirka 11 200 kvm.

Grynnan 3 är belägen i Tornby handels- och industriområde, vilket räknas till Linköpings attraktivaste verksamhetsområde. Winäs har identifierat värdeskapande möjligheter, bland annat uppdatering av fasad och interna miljöer, energirenovering samt uthyrning av befintliga vakanser. Bland de större hyresgästerna finns Lindab och Sweco.

Utöver detta har samtliga sju industrifastigheter från moderbolaget Duseborg AB integrerats i Winäs. Dessa fastigheter är koncentrerade till Linköping och Nyköping och omfattar tillsammans cirka 17 800 kvm uthyrningsbar area och en total tomtyta på över 50 000 kvm. Tillskotten utgör en viktig del av den växande portföljen och stärker bolagets position i en av Sveriges mest dynamiska regioner.

– Genom dessa steg etablerar vi en robust plattform för fortsatt tillväxt och utveckling, samtidigt som vi tydliggör vår positionering gentemot kunder och hyresgäster. Vår ambition är att skapa långsiktigt värde och erbjuda moderna, hållbara lösningar inom industri- och logistiksegmentet – i nära samverkan med våra hyresgäster, säger Hampus Brodin, vd, Winäs.

Winäs är det medeltida namnet för Duseborg – den gård som har gett namn åt koncernens moderbolag. Med de nyförvärvade fastigheterna uppgår Winäs totala portfölj till 62 000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt 235 000 kvadratmeter tomtmark.

