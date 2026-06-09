Willys tar över från City Gross i Helsingborg Berga

Willys nya butik i Skåne? Lokaler om 2 400 kvm i Helsingborg Berga – efter City Gross. Preliminär öppning blir under hösten 2026.

Annons

Läs även

Nya Willys i Helsingborg Berga blir en fullskalig butik om 2 400 kvm enligt livsmedelskedjans senaste koncept.

I och med det tar Willys över systerbutiken City Gross tidigare lokaler.

– Det är ett läge med stor potential som passar vårt koncept perfekt, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.

Butiken stänger för återställning och ombyggnation under en period. Premiär för nya Willys Helsingborg Berga är preliminärt satt till hösten 2026.

Det finns sedan tidigare två Willys-butiker samt två Willys Hemma-butiker i Helsingborg.

Berga är ett av Helsingborgs största handels- och företagsområden, med läge nära E4 och E6/E20.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

M2 ökar till över 50 procent av rösterna i Corem

”Det är ett tydligt uttryck för vår tro på Corems värde och framtid”.

Rättstvist kan vänta för Peab

Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.

Vill skapa nytt hotell på Söder

Planerar för påbyggnation av nyinköpt fastighet.

Fängslande köp – celler ombyggda till hostel

40 ombyggda fängelseceller.

Willhem köper för 200 mkr

Når nu nästan ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor i kommunen.

Muro köper från Prodire

Följer upp storköpen från M2 och Nivika.

Klart: Vann tävling om höga hus mitt i Göteborg

Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.

80 000 kvm kan återlämnas efter Polestars problem

Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.

Hippt varumärke hyr av Vasakronan i Gyllene triangeln

Öppnar butik nära Norrmalmstorg.

Bakslag för Afa:s stora plan kring Münchenbryggeriet

Bakslag för bostäder. Öppnar upp för hotell.

Företagsparken bakom transaktion i väst

Investerar drygt 200 miljoner kronor.

Säljer nästan allt till Episurf i miljardaffär

Affär med en blandad portfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer – och om framtidsmålet.

Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”

Delar även ut beröm till polisen. Victoriahem, Stena Fastigheter och Uppsalahem om prioriterat arbete.
Torleif Falk, Nobel Center i Slussen och Gamla Stan

Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”

FV Fokus Intervju med Torleif Falk  Synen på Nobel och Slussen  3 smultronställen i Stockholm  Det mest frustrerande på jobbet  10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?

 Tillbaka till förstasidan