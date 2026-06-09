Willys tar över från City Gross i Helsingborg Berga

Willys nya butik i Skåne? Lokaler om 2 400 kvm i Helsingborg Berga – efter City Gross. Preliminär öppning blir under hösten 2026.

Nya Willys i Helsingborg Berga blir en fullskalig butik om 2 400 kvm enligt livsmedelskedjans senaste koncept.

I och med det tar Willys över systerbutiken City Gross tidigare lokaler.

– Det är ett läge med stor potential som passar vårt koncept perfekt, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.

Butiken stänger för återställning och ombyggnation under en period. Premiär för nya Willys Helsingborg Berga är preliminärt satt till hösten 2026.

Det finns sedan tidigare två Willys-butiker samt två Willys Hemma-butiker i Helsingborg.

Berga är ett av Helsingborgs största handels- och företagsområden, med läge nära E4 och E6/E20.