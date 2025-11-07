Willys öppnar i Mönsterås

Willys öppnar en ny butik i Mönsterås i Kalmar län. Butiken om 1.740 kvm planeras att öppna innan årsskiftet 2026/2027. DJ Förvaltning är fastighetsägare.

Den nya butiken kommer att ligga i de centrala delarna av Mönsterås och öppna i det så kallade Duabhuset i Mönsterås på Södra vägen 3, där DJ Förvaltning är fastighetsägare.

Den nya butiken får en säljyta på cirka 1.740 kvadratmeter och kommer att öppna i nyrenoverade lokaler. Butiken kommer att byggas enligt Willys allra senaste butikskoncept, där fokus bland annat ligger på att skapa en ännu bättre kundupplevelse.

Det kommer att finnas gott om parkeringsplatser intill den nya butiken. Kunderna kommer även att erbjudas lättillgänglig e-handel.

– Vi är glada över möjligheten att etablera en butik i Mönsterås. Det är ett spännande steg i vår fortsatta expansion. Vi ser fram emot att få välkomna alla nya kunder från Mönsterås med omnejd till vår butik, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.