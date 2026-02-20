Willys öppnar hos SPG i Höganäs

Willys öppnar butik om 2 200 kvm i outletområdet i Höganäs. Fastighetsägare är Scandinavian Property Development.

Willys öppnar en ny Willysbutik i Höganäs i Skåne län. Butiken planeras att öppna hösten 2027.

Butiken kommer att öppna i den norra delen av Höganäs tätort på Verkstadsvägen i det etablerade outletområdet i Höganäs. Grannar är bland andra Jem&Fix, Dollarstore, Lager 157 och Byggmax utöver outletbutikerna.

Den nya butiken kommer att ha en säljyta på drygt 2 200 kvadratmeter och blir en fullskalig Willys. Butiken byggs enligt Willys allra senaste butikskoncept, där fokus bland annat ligger på att skapa en ännu bättre kundupplevelse.

Det kommer att finnas gott om parkeringsplatser intill den nya butiken. Kunderna kommer även att erbjudas lättillgänglig e-handel och möjlighet att hämta paket.