Willys öppnar 3 500 kvm stor butik i Bålsta Centrum

Dagligvarukedjan Willys har tecknat avtal med Bålsta Centrum om etablering av en fullskalig Willysbutik enligt allra senaste butikskoncept i lokaler på drygt 3 500 kvadratmeter. Den nya butiken beräknas öppna våren 2028. Butiken öppnar där Ica fanns tidigare.

Bålsta Centrum, som ingår i en av Cavendo och Niam samägd portfölj av centrumfastigheter, förvärvades i december 2021 och genomgår sedan dess ett omfattande utvecklingsarbete. I samband med Willys etablering genomförs ett större ombyggnadsarbete, vilket bland annat innebär att Lindex får nytt läge i centrum och att en helt ny Systembolagsbutik byggs i samma läge som nuvarande butik. Systembolaget håller öppet under hela ombyggnationen.

–Det här är en strategiskt mycket viktig uthyrning för oss. Med Willys kan vi erbjuda ett dagligvaruerbjudande i toppklass och i kombination med andra viktiga etableringar får Bålsta Centrum ett mycket attraktivt och mångsidigt utbud som attraherar ett större upptagningsområde, säger Lilit Khachatryan, Portfolio Manager på Cavendo.

Willys etablerar i en lokal som tidigare inhyste en Ica-affär där Systembolaget och Apotek Hjärtat redan finns och som båda stannar kvar i nuvarande läge. I samband med ombyggnationen av den 3 500 kvadratmeter stora lokalen sker även en del andra förändringar utöver Lindex flytt till mitten av centrum där man klustrar med övriga modebutiker. Dels får Systembolaget entré från parkeringen, dels får Bålsta Guld och Silver och Direkten nya lägen i centrum.

Kunderna erbjuds även lättillgänglig e-handel genom Willys Hämta, med enkel upphämtning av matkassen från kylboxar vid vändplanen utanför Apotek Hjärtat.

– Bålsta Centrum är perfekt för Willys. Det är en plats under stark tillväxt med goda kommunikationer och starka besöksflöden. Vi vill göra det möjligt för fler att kunna äta bra mat genom att erbjuda kvalitet och hållbarhet till låga priser. Vi ser fram emot att välkomna kunderna till vår nya butik i Bålsta, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.

Bålsta Centrum ingår i Cavendo och Niams gemensamägda portfölj bestående av åtta centrumfastigheter. Tillsammans når fastigheterna en tredjedel av Storstockholms invånare och en stor del av Gävleborna. I portföljen ingår Port 73 i Haninge, Gallerian Nian i Gävle, Haninge Centrum, Högdalen Centrum, Tumba Centrum, Fruängen Centrum, Väsby Centrum och Bålsta Centrum.