Willys flyttar till nya lokaler i Mariestad

Willys omlokaliserar i Mariestad från och med slutet av 2027. Fastighetsägare är KMI Fastigheter.

Willys nya butik i Mariestad kommer att byggas i ett strategiskt läge närmare centrum, på Förrådsgatan 26, en knapp kilometer från den nuvarande butiken.

Lokalerna har en yta om 3 100 kvadratmeter. Fastighetsägare är KMI Fastigheter, som främst är baserade i Kumla och beskriver själva sin verksamhet som utveckling, ägande och förvaltning av industri-, kontors- och handelsfastigheter.

– Vi är mycket glada över att tillsammans med Willys utveckla ytterligare en handelsfastighet. Med vårt tidigare samarbete i Kumla är vi stolta att få vara med och skapa en ny modern butik även i Mariestad. Läget är starkt och etableringen bidrar till ett attraktivt och långsiktigt hållbart handelsläge, säger Klas Gunnarsson, KMI Fastigheter AB.

– Etableringen blir ett värdefullt tillskott för orten och bidrar samtidigt till att stärka den lokala handeln, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.