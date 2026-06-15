Willhem köper bostadsfastighet i Göteborg

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 40 hyreslägenheter i Järnbrott, Göteborg. Överenskommet fastighetsvärde är 40 miljoner kronor och säljare är Robert Dicksons Stiftelse.

Croisette agerade säljrådgivare till Robert Dicksons stiftelse.

Affären avser fastigheten Järnbrott 62:1, med totalt 40 lägenheter. Den totala uthyrningsbara arean är 2 218 kvm varav 1 528 kvm bostadsyta.

– Detta förvärv är i linje med vår långsiktiga strategi att öka vårt fastighetsbestånd i storstadsregionerna. Att samtidigt få stärka vår position i Göteborg, där vi redan har en betydande närvaro, är extra värdefullt, säger Willhems vd Johan Tengelin.

I Göteborg äger och förvaltar Willhem sedan tidigare drygt 4 400 hyreslägenheter till ett fastighetsvärde om dryga 8 300 mkr.