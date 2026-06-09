Fastigheten Gjuteriet 22 köps av Wilhelm. Foto: Catella

Willhem förvärvar för 200 mkr i Malmö

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Malmö genom förvärv av 73 hyreslägenheter i Limhamn, Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 200 miljoner kronor och säljaren är privat.

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Catella var rådgivare till säljaren.

Affären avser fastigheten Gjuteriet 22, med 73 hyreslägenheter samt därutöver 1 lokal. Den totala uthyrningsbara arean i projektet är 3 854 kvm, varav 337 kvm lokal.

– Det känns mycket bra att ta nästa steg i vår tillväxtresa med en så kvalitativ fastighet i ett attraktivt läge. Affären stödjer vår ambition att ytterligare förstärka Willhems närvaro i storstadsregionerna, säger Johan Tengelin, vd på Willhem.

I Malmö äger och förvaltar Willhem sedan tidigare 1 545 hyreslägenheter till ett fastighetsvärde om 4 930 miljoner kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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