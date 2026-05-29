Lars-Wild Nordlund.

Wild-Nordlund ny vd för Fastighetsägarna Syd

Styrelsen för Fastighetsägarna Syd har utsett Lars Wild-Nordlund till ny vd. Han efterträder Susanne Rikardsson som valt att gå i pension efter 12 år som vd. Lars Wild-Nordlund tillträder rollen som vd den 15 augusti.

– Vi sökte en vd med stark ledarskapsförmåga och med förståelse för hur fastighetsbranschen fungerar. Intresset för tjänsten har varit stort. Med Lars Wild-Nordlunds erfarenhet får vi en trygg och drivande ledare som kan fortsätta utvecklingen av verksamheten, stärka medlemsnyttan och driva påverkan i frågor som är viktiga för både branschen och samhället, säger Mats Andersson, ordförande för Fastighetsägarna Syd.

Lars Wild-Nordlund kommer närmast från rollen som Chef för Norden och Nordamerika för Ingka Centres. Dessförinnan har han bland annat arbetat med Ikeas köpcentrumverksamhet i Kina och på BoKlok där han arbetat med konceptutveckling i Sverige, Norge, Tyskland, Finland och England.

– Det känns både roligt och meningsfullt att få leda Fastighetsägarna Syd framåt. Fastighetsföretagare bidrar varje dag till att utveckla platser där människor bor och arbetar. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna och medarbetarna fortsätta stärka branschens roll i samhällsutvecklingen, trygghets- och tillväxtfrågor och skapa ännu större medlemsnytta, säger Lars Wild-Nordlund.

