Wiksténs köper mer än 500 lägenheter i Boden

Wiksténs Fastigheter har ingått avtal om att förvärva Lundströms Fastigheter i Boden. Förvärvet omfattar fastigheter med 523 hyreslägenheter och ca 6 000 kvm lokaler. Samtliga fastigheter är belägna i Boden.

Tango var rådgivare till säljaren.

Wiksténs Fastigheter tillträder fastigheterna under Q3 2026.

– Det är med blandade känslor vi, efter flera generationer i familjens ägo, nu lämnar över vårt bolag till nya ägare. Vi är glada att det är Wiksténs Fastigheter som tar över, de delar vårt engagemang för Boden och våra hyresgäster. Vi känner oss trygga i att de kommer att förvalta och utveckla verksamheten vidare på ett hållbart sätt, med boende, fastigheter och personal i centrum, säger Jenny Lundström, vd på Lundströms Fastigheter.

– Fastigheterna är centralt belägna i Boden och är ett välskött fastighetsbestånd. Förvärvet är den största fastighetsaffären vi gjort hittills. Den är i linje med vår långsiktiga strategi att växa i Boden och fortsätta vara en del i stadens utveckling. Likväl som vi själva så är Lundströms Fastigheter ett familjeföretag med historia sedan 1950. Vi vill därför tacka Jenny och Lina för förtroendet att fortsätta förvalta fastighetsbeståndet som deras farfar en gång i tiden lade grunden till, säger Dennis Wikstén, VD, Wiksténs Fastigheter.

Wiksténs Fastigheter är ett anrikt fastighetsbolag med historia sedan 1950. Med förvärvet äger, förvaltar och utvecklar bolaget närmare 1 500 lägenheter och över 36 000 kvadratmeter näringslokaler. Det gör Wiksténs till Bodens största privata fastighetsägare.

Kvarteret Tulpanen 5 på
Kungsgatan 36.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

