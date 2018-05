Wihlborgs skruvar in 2500 kvm via fyra kontrakt

De nya företag som flyttar in är Hypergene AB (1320 kvm), Proact IT Sweden AB (364 kvm), Noda Intelligent Systems AB (298 kvm) och Hoya Lens Sweden AB (484 kvm). I mars blev det dessutom klart att Media Evolution City flyttar in på 1.800 kvm i Gängtappens två nedersta våningar. Där ska man erbjuda mötesplatser, mat, service och co-working space.

– Att vi nu fyller Gängtappen med ännu fler växande företag är glädjande. Detta, tillsammans med att Media Evolution City expanderar här, gör att huset kommer att sjuda av liv och möjliggöra ännu fler möten både mellan dem som verkar i huset och med människor från andra delar av staden som vill ta del av den anrika byggnadens nya plattform. I sommar flyttar vi på Wihlborgs dessutom själva in på två våningar, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Gängtappen ligger i området Dockan i Malmö och byggdes 1958 som huvudkontor för Kockums. Sommaren 2015 flyttade SAAB Kockums ut och därefter har Wihlborgs totalrenoverat huset med hållbarhet i fokus. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. En lokal om 250 m² är fortfarande ledig i huset.