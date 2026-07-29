Wihlborgs storköp från Castellum godkänt

Konkurrensverket har godkänt Wihlborgs tidigare offentliggjorda förvärv av Castellums fastighetsbestånd i Malmö, Lund och Helsingborg.

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Därmed är samtliga villkor för affären uppfyllda och förvärvet kan genomföras.

Wihlborgs anmälde den 14 juli 2026 förvärvet till Konkurrensverket, som beslutat att lämna det utan åtgärd. Godkännandet var ett av villkoren för affären som offentliggjordes den 26 juni 2026.

Tillträdet sker den 1 oktober 2026.

– Beskedet från Konkurrensverket innebär att vi nu kan fullfölja affären och fokusera på en smidig integration. I linje med vår strategi fortsätter vi att växa på de marknader där vi har djup kunskap, lokal närvaro och goda förutsättningar att skapa nya möjligheter för våra hyresgäster. Nu ser vi fram emot att ta oss an det nya beståndet och fortsätta utveckla det med samma långsiktiga perspektiv som präglar hela vår verksamhet, sägerUlrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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