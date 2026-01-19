Restauranggrupp flyttar in på Wihlborgs resecentrum

Wihlborgs tecknar avtal med Baravaragruppen om restaurang på Helsingborg C. Restauranggruppen öppnar restaurang om 600 kvm till våren 2026.

Wihlborgs fortsatta utveckling av Helsingborg C (Terminalen 1) tar nästa steg när den Helsingborgsbaserade restaurang- och nöjeskoncernen Baravaragruppen AB etablerar sig på resecentrum. Våren 2026 öppnar det nya konceptet på 600 kvadratmeter.

Baravaragruppen har varit verksam i Helsingborg sedan 1999 och driver idag ett antal restauranger och krogar med olika inriktningar: Bara Vara, Sillen & Makrillen, D35, Jacob Hansens Hus, The Tivoli och Helsingborg Live.

Under 2026 etablerar sig gruppen även en våning upp på Helsingborg C och presenterar ett nytt restaurang- och upplevelsekoncept. Detaljer kring konceptet kommer att presenteras längre fram.

Helsingborg C är en central knutpunkt där cirka 40.000 personer passerar dagligen. Förutom tåg- och bussförbindelser är platsen utgångspunkt för färjorna till Helsingör. Genom en omfattande ombyggnad som avslutades 2020 är stationen idag en ljus, modern och välkomnande miljö med butiker, caféer, frisör, coworking och ett övre plan med restauranger.

– Vi är stolta och glada över att kliva ombord på Wihlborgs fortsatta utveckling av Helsingborg C. Med vår kommande restaurang- och nöjesetablering vill vi bidra till stadens hjärta och skapa en levande mötesplats för både helsingborgare och besökare. Helsingborg ligger oss varmt om hjärtat och vi känner ett starkt stöd i detta samarbete. Med etableringen på Helsingborg C blir vi en del av stadens port mot omvärlden – en plats där människor möts och får sina första intryck av vår stad, säger Jesper Liljegren på Baravaragruppen AB.

– Baravaragruppen har erfarenhet, ett starkt varumärke och en tydlig känsla för Helsingborg och vad som efterfrågas på olika platser och under olika säsonger. Vi delar intresset av att utveckla Helsingborg och skapa levande mötesplatser, och jag ser verkligen fram emot att följa deras etablering hos oss, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.