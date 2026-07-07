Sortemosevej 2.

Wihlborgs hyr ut 9 400 kvm till Weibel Scientific i Köpenhamnsområdet

Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med radarteknikföretaget Weibel Scientific A/S avseende cirka 9 400 kvm i fastigheten på Sortemosevej 2 i Allerød, norr om Köpenhamn. Inflyttning sker den 1 oktober 2026.

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Genom uthyrningen blir fastigheten fullt uthyrd. Hyresavtalet kan tidigast sägas upp för avflyttning den 31 december 2030.

Weibel Scientific utvecklar och tillverkar avancerade radarsystem för försvars- och säkerhetssektorn. Bolaget har vuxit kraftigt under de senaste åren och kommer nu att samla flera av sina verksamhetsfunktioner i fastigheten på Sortemosevej.

Fastigheten är belägen i Allerød, ett etablerat verksamhetsområde med god tillgänglighet till Köpenhamnsregionen.

– Weibel Scientific är ett teknikföretag i tillväxt och vi är glada att de väljer att samla delar av sin verksamhet hos oss. Det visar att vi kan erbjuda lokaler som möter behoven hos företag med komplexa verksamheter, samtidigt som fastigheten blir fullt uthyrd, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

– Weibel Scientifics verksamhet ställer höga krav på både lokaler och läge, och i Sortemosevej får bolaget samlade, moderna, ljusa och funktionella lokaler nära till tågstation, Kongevejen med anslutning till Hillerödmotorvägen, samt grönområden. Det ger goda förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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