Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Wihlborgs har tecknat avtal med Media Evolution, som under hösten 2026 expanderar sin verksamhet med 3.600 kvm till ”Werket” (Skrovet 6) i Malmö. Här ska Media Evolution bland annat skapa ett nytt nav för entreprenörskap, hållbar tillväxt och framtidsarbete tillsammans med Malmös inkubator Minc och spelcommunityt Game Habitat.

Samarbetet mellan Media Evolution och Wihlborgs sträcker sig tretton år tillbaka och sedan 2012 har Media Evolution varit pionjärer i vad coworking kan vara i fastigheten Ubåten 2 på andra sidan gatan. Nu utökar Media Evolution sin verksamhet och startar samtidigt en ny mötesplats tillsammans med Minc och Game Habitat.

Med etableringen påbörjas nästa kapitel i innovationsdistriktet ”Malmö Generate District” – men också för Dockan som under många år präglats av Saabs och Kockums närvaro. Nyligen kunde Wihlborgs berätta att Cloetta flyttar sitt största skandinaviska kontor till fastigheten, vilket stärker områdets position som en attraktiv arbetsplatsmiljö.

Fastigheten uppfördes 2003 för Telia som hyrde hela fastigheten fram till 2014 när Saab successivt tog över. Saab lämnar fastigheten vid årsskiftet, vilket gör det möjligt att nu öppna upp fastigheten och skapa en välkomnande och modern miljö anpassad för de nya verksamheterna. Med sitt läge på Isbergs gata, precis vid klaffbron, och med sin uppdaterade, öppna profil blir huset en ny port till Dockan.

Werket kommer att rymma kontor, mötesrum, coworkingytor, workshop- och föreläsningsrum i olika storlekar, en grönskande innergård för möten och återhämtning, restaurang, samt en bemannad entréyta som stärker gemenskapen i huset och skapar en naturlig kontaktpunkt för företag och besökare.

– Samtiden och framtiden är inte enkel, den är mångfacetterad och den förändras i snabb takt. Tillsammans med vårt community av professionella i många branscher tar vi oss an osäkerheter i samtiden och jobbar gemensamt med att påverka framtiden i önskvärda riktningar. Detta nära samarbete och platsen vi skapar tillsammans kommer leda till synergier och breddade perspektiv för utveckling och innovation. Med plattformar som Minc, Game Habitat och andra är det dags för full effekt av vad vi alla har arbetat med i många år, säger, säger Magnus Thure, vd för Media Evolution.

– Werket utformas för att människor ska mötas och nya innovationer uppstå. Det är en plats med en intressant historia där innovationer redan har blivit verklighet, och nu tar en ny era med nya möjligheter vid. Hela kvarteret påverkas med ett ökat flöde av människor och aktiviteter. Det är verkligen roligt att ta detta nästa steg tillsammans med Media Evolution och tillsammans stärka Dockan som en attraktiv och framtidsinriktad plats för företag och entreprenörer, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.