Wihlborgs hyr ut 1.700 kvm till Trafikverket

Sommaren 2026 flyttar Trafikverket in i nybyggda lokaler om 1.665 kvm hos Wihlborgs i Posthornet 1 i utvecklingsområdet Sockerbruket i centrala Lund. Avtalet omfattar sex år.

I den andra etappen av Posthornet, som färdigställs under 2026, blir Trafikverket granne med Åklagarmyndigheten och HSB Skåne. På bottenvåningen öppnar Segers Mat restaurang och café med eget bageri.

Den första delen av Posthornet färdigställdes 2018 och har hyresgäster som Trivector, Klaravik, Skandia, Veidekke och Folktandvården.

Wihlborgs har under de senaste åren varit en aktiv part i utvecklingen av Sockerbruksområdet. Bland projekten finns Sockerbiten (Raffinaderiet 5), som stod klart 2019, och ombyggnaden av den hundra år gamla fastigheten Raffinaderiet (Raffinaderiet 3) som stod klar 2023.

– Vi är glada att kontraktet nu är tecknat. Att ha verksamheten nära det geografiska området som vi nu utreder och att kunna samla vår organisation på en plats är en viktig framgångsfaktor, säger Jens-Peter Eisenschmidt, programchef Hässleholm-Lund, Trafikverket.

– Nu börjar Sockerbruksområdets karaktär verkligen falla på plats, med en intressant blandning av bostäder, arbetsplatser, restauranger och caféer. För oss har det varit viktigt att dessa delar hänger ihop, till exempel genom en café- och restaurangaktör som tillför något för både boende och dem som arbetar i området. Med Trafikverket på plats stärks mixen av verksamheter i Posthornet, och vi hoppas att medarbetarna ska uppskatta det centrala läget, de gemensamma terrasserna med utsikt över nästan hela Lund och de soliga uteserveringarna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

