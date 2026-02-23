Wihlborgs förvärvar 10 300 kvm i Carlsberg Byen

Wihlborgs har tecknat avtal om att förvärva alla kommersiella delar i projektet Caroline Hus i Carlsberg Byen i Köpenhamn för över en halv miljard kronor. Fastigheten är uppförd 2022 och erbjuder moderna kontors- och butikslokaler mitt i det livliga och karakteristiska området.

Fastigheten förvärvas för en köpeskilling om 370 miljoner danska kronor, motsvarande 530 miljoner kronor med tillträde den 1 mars 2026. Säljare är Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.

Caroline Hus ligger i hjärtat av Carlsberg Byen, med utsikt mot välbesökta Bryggernes Plads och Carl Jacobsens Have. De fem största hyresgästerna, som står för cirka hälften av ytan och hyran, är TÜV SÜD Domutech, Nordisk Film Biografer, Cepheo Danmark, AstraZeneca och B2 Impact.

Carlsberg Byen gränsar till stadsdelarna Vesterbro, Valby och Frederiksberg, och är idag ett av Köpenhamns mest attraktiva och dynamiska stadsdelar, med gångavstånd till både metro och S-tåg. Området, ett historiskt bryggerikvarter, har utvecklats sedan 2012 och rymmer idag cirka 8 000 boende, 12 000 arbetsplatser och 11 000 studerande. Carlsberg Byen kännetecknas av hög densitet med blandade funktioner, ett intensivt stadsliv och en unik kombination av historiska byggnader och modern arkitektur.

Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt i Köpenhamn där efterfrågan på moderna och centrala kontor är fortsatt stark. Detaljhandeln understöds dessutom av de cirka åtta miljoner besökare som förväntas årligen under de kommande åren.

– Med investeringen i Caroline Hus tar vi steget in i ett nytt och attraktivt område i Köpenhamn, där vi hittills inte har varit representerade. Vi ser det som en naturlig utvidgning av vår portfölj och bedömer att området har en stabil tillväxtpotential med förväntad positiv utveckling av marknadshyrorna under de kommande åren, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

– Detta förvärv går helt i linje med vår strategi att expandera i attraktiva och något mer centrala delar av Köpenhamn, där marknadshyror och utvecklingspotential kan väntas öka under de kommande åren. Fastigheten erbjuder högkvalitativa lokaler i ett tätbebyggt, centralt och genuint område med mycket charm och ett starkt – ett perfekt komplement till vårt erbjudande för befintliga och nya hyresgäster, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Carlsbergs Byen. Bilder: Fastighetsvärlden

