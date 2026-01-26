Foto: Kasper Dudzik

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson i Lund

Ericsson har förlängt sitt avtal i Bricks (Nya Vattentornet 3) på Mobilvägen på Ideon med sex år. Samtidigt har en myndighet tecknat avtal om 1.000 kvm i fastigheten, som därmed blir fullt uthyrd. Därmed har Ericsson förlängt ytterligare ett stort hyresavtal i Sverige.

Det förnyade avtalet om 12.000 kvm träder i kraft 1 januari 2027. Dessutom etablerar sig en myndighet i Bricks med ett avtal på 1.000 kvm och sex år, med inflyttning i maj 2026, vilket innebär att det inte finns någon vakans i fastigheten.

När Wihlborgs förvärvade fastigheterna Node, Bricks och Cube (Nya Vattentornet 2-4) på Mobilvägen under åren 2018-2019 präglades området av stora vakanser och ett likartat lokalutbud. Idag finns här en bred variation av större och mindre lokaler och omkring 50 bolag inom olika branscher. Samtidigt har servicekonceptet utvecklats och hållbarhet varit en central del i förädlingen, bland annat genom energieffektiviseringar och mobilitetslösningar.

– Förlängningen med Ericsson och det nya avtalet med myndigheten visar hur rätt kombination av läge, innehåll och långsiktig utveckling skapar attraktiva miljöer för kunskapsintensiva verksamheter. Vi har haft ett långsiktigt fokus på att utveckla fastigheterna på Mobilvägen, och det är glädjande att se hur området idag rymmer en bredd av verksamheter med Ericsson som en av de viktigaste aktörerna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ericsson har nyligen förlängt med Atrium Ljungberg i Göteborg och med Corem i Kista, Stockholm. Dock har telekomjätten och Vasakronan ännu inte kommit överens om en förlängning i Kista.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

