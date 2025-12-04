White vinner uppdrag för ny trästadsdel i Nederländerna

White Arkitekter är en del av det vinnande teamet bakom The Erven, en ny hållbar trästadsdel i Hoofddorp utanför Amsterdam. Projektet omfattar 519 bostäder och är en central del av den nya stadsutvecklingen Lincolnpark.

De fyra kvarteren – Ontspan (koppla av), Groei (växa), Maak (skapa) och Speel (leka) – väver samman bostäder, grönska och gemensamma ytor till en inkluderande och levande stadsmiljö.

Projektet utvecklas av Timpaan och Blauwhoed, med White Arkitekter som samordnande arkitekter och ansvariga för gestaltningen av flera byggnader, tillsammans med SeARCH, Space&Matter och Atlas Architects, medan DS Landschapsarchitecten ansvarar för landskapets övergripande gestaltning. Teamet kompletteras av Merosch och andra lokala samarbetspartners.

Byggnaderna uppförs i massivträ (CLT) med biobaserad isolering, och kläs i naturliga och återbrukade material som trä, vass, hampfiber, kalk och återvunnen aluminium. Många tak täcks av vass eller träspån, och flera kombinerar gröna tak med solpaneler för ökad biodiversitet och lokal energiproduktion.

Cirkulära principer genomsyrar hela projektet: grundläggningen använder återvunnen betong och grus, byggnaderna är modulära och flexibla, och varje kvarter får en “ecozolder” – en vindsvåning anpassad för fåglar och fladdermöss. Mobilitetshubbar erbjuder cykelparkering, paketutlämning och delade elfordon för att minska områdets klimatavtryck.

– The Erven visar hur framtidens stadsdelar kan byggas med naturen som utgångspunkt – i trä, biobaserade material och med gemenskap i centrum. Gestaltningen är inspirerad av lokala traditioner men tolkad på ett samtida sätt, där människor, byggnader och natur bildar ett levande ekosystem, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt och kontorschef på White Arkitekter i Stockholm.

Erfarenheterna från Whites arbete med Stockholm Wood City – världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä – har varit en viktig inspiration i utvecklingen av The Erven. Med vinsten i Nederländerna stärker White Arkitekter sin internationella position inom hållbar träarkitektur och klimatneutrala stadsdelar.