White Arkitekter, trästadsdel, Nederländerna
Illustration: WAX.

White vinner uppdrag för ny trästadsdel i Nederländerna

White Arkitekter är en del av det vinnande teamet bakom The Erven, en ny hållbar trästadsdel i Hoofddorp utanför Amsterdam. Projektet omfattar 519 bostäder och är en central del av den nya stadsutvecklingen Lincolnpark.

Annons

De fyra kvarteren – Ontspan (koppla av), Groei (växa), Maak (skapa) och Speel (leka) – väver samman bostäder, grönska och gemensamma ytor till en inkluderande och levande stadsmiljö.

Projektet utvecklas av Timpaan och Blauwhoed, med White Arkitekter som samordnande arkitekter och ansvariga för gestaltningen av flera byggnader, tillsammans med SeARCH, Space&Matter och Atlas Architects, medan DS Landschapsarchitecten ansvarar för landskapets övergripande gestaltning. Teamet kompletteras av Merosch och andra lokala samarbetspartners.

Byggnaderna uppförs i massivträ (CLT) med biobaserad isolering, och kläs i naturliga och återbrukade material som trä, vass, hampfiber, kalk och återvunnen aluminium. Många tak täcks av vass eller träspån, och flera kombinerar gröna tak med solpaneler för ökad biodiversitet och lokal energiproduktion.

White arkitekter, Nederländerna.
Illustration: WAX.

Cirkulära principer genomsyrar hela projektet: grundläggningen använder återvunnen betong och grus, byggnaderna är modulära och flexibla, och varje kvarter får en “ecozolder” – en vindsvåning anpassad för fåglar och fladdermöss. Mobilitetshubbar erbjuder cykelparkering, paketutlämning och delade elfordon för att minska områdets klimatavtryck.

– The Erven visar hur framtidens stadsdelar kan byggas med naturen som utgångspunkt – i trä, biobaserade material och med gemenskap i centrum. Gestaltningen är inspirerad av lokala traditioner men tolkad på ett samtida sätt, där människor, byggnader och natur bildar ett levande ekosystem, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt och kontorschef på White Arkitekter i Stockholm.

Erfarenheterna från Whites arbete med Stockholm Wood City – världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä – har varit en viktig inspiration i utvecklingen av The Erven. Med vinsten i Nederländerna stärker White Arkitekter sin internationella position inom hållbar träarkitektur och klimatneutrala stadsdelar.

White Arkitekter, Nederländerna.
Illustration: WAX.
White Arkitekter, trästadsdel, Nederländerna
Illustration: WAX.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:11
Topplista

Mäktigast 2025: Snart dags att kora vinnaren – två kvar

Nu redovisas placeringarna 3–50. Imorgon avslöjas vinnaren.

Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.

Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär

Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.

Skanska säljer för 1,4 mdr

Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Pionero Fastigheter, Linköping. Anders Carlsson.

Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.

Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna

Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.

Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn

Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

FV-intervju med Cibus nya vd. 100 Crossfit-pass och tävling. Likheter och olikheter med Nyfosa. Flamländska? Nya affärer.

Polisen förlänger på Söder

Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.

Gör comeback med toppjobb – han lämnar plötsligt

Har ett fastighetsvärde på 27,5 miljarder kronor. Styrelseordföranden motiverar skiftet på toppen.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

Ur arkivet: Ny kraft tar över efter legend

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla
Slussporten, Restaurang, Guldbron.

Så blir Nobis andra satsning vid Slussen

Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.

Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden

Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.

Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden

Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.

Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr

Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.

 Tillbaka till förstasidan