Wetterling Gallery till Nybrogatan 20

Efter över 40 år i Kungsträdgården öppnar Wetterling Gallery istället på Nybrogatan 20 senare i vår. Wetterling Gallery tar över Uppsala Auktionskammares fd lokal om ca 550 kvm, och växer därmed verksamheten med ca 100 kvm.

Wetterling Gallery är en institution i konstsverige och har under åren tagit många världskonstnärer så som Robert Rauschenberg, James Rosenquist och Frank Stella till Sverige och Kungsträdgården.

På grund av att nuvarande hyresvärd i Kungsträdgården, Riksdagsförvaltningen, planerat för en omfattande och långvarig ombyggnation så har verksamheten behövt söka ny adress.

Gutai Real Estate Consulting och Cresnia har varit rådgivare åt Wetterling Gallery och New Property har varit rådgivare åt Stockholms Auktionsverk (ägare till Uppsala Auktionskammare).