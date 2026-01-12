Nybrogatan 20 på Östermalm i Stockholm.

Wetterling Gallery till Nybrogatan 20

Efter över 40 år i Kungsträdgården öppnar Wetterling Gallery istället på Nybrogatan 20 senare i vår. Wetterling Gallery tar över Uppsala Auktionskammares fd lokal om ca 550 kvm, och växer därmed verksamheten med ca 100 kvm.

Annons

Läs även

Wetterling Gallery är en institution i konstsverige och har under åren tagit många världskonstnärer så som Robert Rauschenberg, James Rosenquist och Frank Stella till Sverige och Kungsträdgården.

På grund av att nuvarande hyresvärd i Kungsträdgården, Riksdagsförvaltningen, planerat för en omfattande och långvarig ombyggnation så har verksamheten behövt söka ny adress.

Gutai Real Estate Consulting och Cresnia har varit rådgivare åt Wetterling Gallery och New Property har varit rådgivare åt Stockholms Auktionsverk (ägare till Uppsala Auktionskammare).

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:00

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Newsflash

Idag kl. 08:00

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

Bilder: Tredje penthouset i Karlatornet sålt

En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

 Tillbaka till förstasidan